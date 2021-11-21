В штате Мон на юге Мьянмы приливная волна унесла в море людей. Погибло по меньшей мере 15 человек. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя местной полиции.





фото: riafan.ru





Происшествие произошло в воскресенье, 21 ноября, около 7:30.





Пострадали паломники, которые шли вдоль берега, направляясь в пагоду. Некоторые из них пропали без вести, точно число не уточняется.





Идет поисково-спасательная операция.





Ранее в Китае мощная волна смыла в море отдыхавших на пляже местных жителей. Шесть человек спасли, 10 погибло.





Добавим, в Китае невеста погибла во время свадебной фотосессии. Ее и еще двух человек накрыла волна и смыла в воду.