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Есть жертвы: в Мьянме волна смыла в море людей

Люди шли по берегу, направляясь в местную пагоду. Погибло 15 человек, некоторые считаются пропавшими без вести.

В штате Мон на юге Мьянмы приливная волна унесла в море людей. Погибло по меньшей мере 15 человек. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя местной полиции.

фото: riafan.ru

Происшествие произошло в воскресенье, 21 ноября, около 7:30.

Пострадали паломники, которые шли вдоль берега, направляясь в пагоду. Некоторые из них пропали без вести, точно число не уточняется.

Идет поисково-спасательная операция.

Ранее в Китае мощная волна смыла в море отдыхавших на пляже местных жителей. Шесть человек спасли, 10 погибло.

Добавим, в Китае невеста погибла во время свадебной фотосессии. Ее и еще двух человек накрыла волна и смыла в воду.
Корреспондент
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