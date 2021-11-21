Есть жертвы: в Мьянме волна смыла в море людей
Люди шли по берегу, направляясь в местную пагоду. Погибло 15 человек, некоторые считаются пропавшими без вести.
В штате Мон на юге Мьянмы приливная волна унесла в море людей. Погибло по меньшей мере 15 человек. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя местной полиции.
фото: riafan.ru
Происшествие произошло в воскресенье, 21 ноября, около 7:30.
Пострадали паломники, которые шли вдоль берега, направляясь в пагоду. Некоторые из них пропали без вести, точно число не уточняется.
Идет поисково-спасательная операция.
Ранее в Китае мощная волна смыла в море отдыхавших на пляже местных жителей. Шесть человек спасли, 10 погибло.
Добавим, в Китае невеста погибла во время свадебной фотосессии. Ее и еще двух человек накрыла волна и смыла в воду.
13:22 21/11/2021
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