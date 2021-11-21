Очередная авария произошла в Гродненском районе. Как отметили в ГАИ, как правило, такие ДТП фиксируются на территории комплексов разгрузки или оформления большегрузов, в очереди на пунктах международного пропуска.





— Примерно в 21:20 на автодороге Гродно - Гожа - граница Литовской Республики 36-летний водитель большегруза "Скания", ожидая движение в очереди, покинул салон автомобиля. Возвращаясь обратно, он открыл дверь и стал подниматься в кабину. В это время со стороны КПП "Привалки" двигался автомобиль "Опель Фронтера", - рассказали в Гродненской ГАИ.









По имеющейся информации на 39-м километре автодороги 56-летний водитель внедорожника приступил к обгону попутного автомобиля. Во время нахождения на "встречке", передней левой стойкой он ударил в открытую дверь тягача, которая по инерции повредила левую ногу водителя "фуры". После ДТП мужчина с травмами был доставлен в учреждение здравоохранения.









По факту произошедшего проводится проверка, пишет s13.ru







