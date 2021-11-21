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В Беларуси срочники приняли присягу

Солдаты срочной службы по всей Беларуси приняли присягу. Несмотря на четвёртую волну COVID-19, это произошло как обычно в торжественной обстановке и в присутствии родственников новобранцев.

В некоторых частях на присягу пришли священники. Вчерашних школьников окрапили святой водой.Священник на присяге / 1reg.by

Вот как это было — Еврорадио собрали несколько фото.


Присяга в Витебской области / vitvesti.by
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