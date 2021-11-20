«Поступила информация о причастности 68-летнего мужчины к преступлениям против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних. Сведения подтвердились», — отметили в УВД. Как выяснилось, мужчина с 2018-го по 2019 год совершил преступления сексуального характера в отношении не менее чем троих детей. Возраст девочек варьировался от 10 до 12 лет.

Мужчина арестован. С детьми работают психологи, пишет mogilev.online

«Противоправные действия в отношении несовершеннолетних в сфере половой свободы и половой неприкосновенности являются наиболее опасными формами антисоциального поведения и относятся к особо тяжким преступлениям. Это связано с тем, что детская психика необратимо страдает. Такие преступления представляют угрозу правильному физическому, умственному, нравственному развитию и воспитанию детей», — отметили в УВД.





«Как правило, злоумышленники знакомятся с подростками в социальных сетях, пользуясь доверчивостью и тем, что дети не до конца понимают возможные последствия. У ребят выманивают интимные фото, видео. Отсутствие реального контакта с незнакомцами создает у детей ложную уверенность в безопасности, они идут на поводу у злоумышленников. Те начинают шантажировать своих жертв, угрожать, что распространят фото и видео, — отметил замначальника управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции УВД Могилевского облисполкома Максим Яртым. — Бывали случаи, когда преступники так добивались личной встречи с несовершеннолетними. Чтобы не допустить такого, родители должны контролировать своих детей, следить, какие сайты посещает ребенок и с кем общается».





Противоправные действия в отношении несовершеннолетних в сфере половой свободы и половой неприкосновенности наказываются лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.





«Если вам стало известно о насилии в отношении детей, незамедлительно сообщите об этом в территориальный ОВД либо по телефону 102», — подчеркнули в милиции.