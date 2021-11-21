ВОЗ и ныне там - в Брузги приехала делегация ВОЗ
В транспортно-логистический центр, где находятся мигранты, прибыла делегация ВОЗ. Помощник президента — инспектор по Гродненской области Юрий Караев рассказал ее представителям, как организован лагерь и кто задействован в работе.
Видеозапись фрагмента его доклада опубликовала БелТА.
Представителей ВОЗ интересовали диагнозы, наличие лекарств, возможност вакцинироваться или сделать тест в ТЛЦ.
Напомним, миссия ВОЗ прибыла в Беларусь для оказания поддержки в вопросах организации медпомощи мигрантам. Визит продлится до 24 ноября.
«Цель нашей миссии в том, что мы будем взаимодействовать с Минздравом и другими заинтересованными сторонами, чтобы понять, каким образом ВОЗ может содействовать разрешению ситуации и удовлетворению потребностей мигрантов», — заявил технический специалист Европейского региональное бюро ВОЗ Йозеф Бартович.
Фото: t.me/sovrep
11:11 21/11/2021
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