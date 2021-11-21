Видеозапись фрагмента его доклада опубликовал а БелТА.





Представителей ВОЗ интересовали диагнозы, наличие лекарств, возможност вакцинироваться или сделать тест в ТЛЦ.





Напомним, миссия ВОЗ прибыла в Беларусь для оказания поддержки в вопросах организации медпомощи мигрантам. Визит продлится до 24 ноября.





«Цель нашей миссии в том, что мы будем взаимодействовать с Минздравом и другими заинтересованными сторонами, чтобы понять, каким образом ВОЗ может содействовать разрешению ситуации и удовлетворению потребностей мигрантов», — заявил технический специалист Европейского региональное бюро ВОЗ Йозеф Бартович.



