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Об этом сообщает само издание.





Редакции в Ганцевичах вернули 7 системных блоков компьютеров и несколько мониторов. За аппаратурой ехать пришлось в отдел КГБ в Лунинце.





«Всё было корректно, по описи сверили серийные номера, подписал документы, что техника возвращена в надлежащем состоянии. Каких-либо пояснений о результатах обыска не давалось», – рассказал редактор сайта «Ганцавіцкага часу» Сергей Багров.





В этот же день в Бресте сотруднику редакции Олегу Супрунюку вернули два ноутбука, планшет и смартфон. А за неделю до этого в Берёзовском отделе КГБ вернули ноутбук и ивацевичскому журналисту, редактору сайта “Першы Рэгіён” Павлу Дайлиду.





Вся эта аппаратура была изъята во время обысков КГБ 9 июля 2021 года. У всех обыски проходили в качестве свидетелей по уголовному делу «Акт терроризма».





«Мы давали обязательство не разглашать суть. Но можем сказать, что к этому делу не имеем не то что отношения, но впервые узнали о каких-то телеграмм-каналах во время обысков, о которых ранее и не слышали», – сказал ивацевичский редактор сайта 1REG.BY Павел Дайлид.





За последний год в редакции и у отдельных сотрудников прошло уже более 15 обысков. 9 июля силовики приходили к журналистам не первый раз.





Первый такой «сюрприз» был под Новый год, 29 декабря 2020 �ода. Тогда сотрудники милиции проводили обыск по санкции прокурора Дрогичинского района Василия Дешко по делу дрогичинского журналиста Сергея Гордиевича, который обвинялся в оскорблении президента в вайбер-чате.





В редакции тогда ничего не забрали, но затем поехали с обыском еще к главному редактору Петру Гузаевскому. У него изъяли ноутбук. В апреле ноутбук вернули.







