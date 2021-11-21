+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Упавшие деревья, разрушенные крыши: последствия сильного ветра в Беларуси

За минувшие сутки в республике из-за сильного ветра пострадали 224 населенных пункта в 23 районах страны, такие данные сообщили в пресс-службе МЧС Беларуси.

Упавшие деревья, разрушенные крыши: последствия сильного ветра в Беларуси
Фото Iz.ru
Больше всего пострадали в Гомельская и Минская области - проблемы были в семи населенных пунктах, последствия стихия ощутили и в четырех населенных пунктах по Витебской и Могилевской областям, менее всех пострадала Брестская область (один населенный пункт).

Кроме того, ветер повредил кровли 2 сельскохозяйственных зданий в Горецком районе (Могилевская область).

Спасатели зафиксировали также 36 случаев падений деревьев: два - в Брестской, семь - в Витебской, три - в Минской, 20 - в Могилевской областях, и непосредственно в столице - четыре. В результате пострадавших нет, из повреждений - один легковой автомобиль.

Помимо этого, по данным ГПО "Белэнерго", из-за погоды за последние 24 часа в стране периодически нарушалось электроснабжение - это коснулось 499 населенных пунктов, 76 сельскохозяйственных зданий, 21 котельной и 1736 трансформаторных подстанций. Отмечается, что ликвидацией оперативно занимались аварийные бригады.

По состоянию на 6:00 21 ноября без электроснабжения оставались три населенных пункта и 25 трансформаторных подстанций.

Напомним, что ранее синоптики объявляли желтый уровень опасности и на воскресенье. По данным Белгидромета, ветер сохранится, его порывы могут составить до 15-18 м/с.

На большей части территории страны возможны осадки: дождь, по северо-востоку с мокрым снегом). Днем максимальная температура воздуха составит от +3С°.. до +9С°.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]