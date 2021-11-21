Упавшие деревья, разрушенные крыши: последствия сильного ветра в Беларуси
За минувшие сутки в республике из-за сильного ветра пострадали 224 населенных пункта в 23 районах страны, такие данные сообщили в пресс-службе МЧС Беларуси.
Фото Iz.ru
Больше всего пострадали в Гомельская и Минская области - проблемы были в семи населенных пунктах, последствия стихия ощутили и в четырех населенных пунктах по Витебской и Могилевской областям, менее всех пострадала Брестская область (один населенный пункт).
Кроме того, ветер повредил кровли 2 сельскохозяйственных зданий в Горецком районе (Могилевская область).
Спасатели зафиксировали также 36 случаев падений деревьев: два - в Брестской, семь - в Витебской, три - в Минской, 20 - в Могилевской областях, и непосредственно в столице - четыре. В результате пострадавших нет, из повреждений - один легковой автомобиль.
Помимо этого, по данным ГПО "Белэнерго", из-за погоды за последние 24 часа в стране периодически нарушалось электроснабжение - это коснулось 499 населенных пунктов, 76 сельскохозяйственных зданий, 21 котельной и 1736 трансформаторных подстанций. Отмечается, что ликвидацией оперативно занимались аварийные бригады.
По состоянию на 6:00 21 ноября без электроснабжения оставались три населенных пункта и 25 трансформаторных подстанций.
Напомним, что ранее синоптики объявляли желтый уровень опасности и на воскресенье. По данным Белгидромета, ветер сохранится, его порывы могут составить до 15-18 м/с.
На большей части территории страны возможны осадки: дождь, по северо-востоку с мокрым снегом). Днем максимальная температура воздуха составит от +3С°.. до +9С°.
10:57 21/11/2021
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