Беженцы строятся и организованной толпой под охраной белорусских силовиков идут к пункту обмена валюты. Потом также под бдительным взглядом людей в форме организованно заходят по одному в обменник и меняют деньги, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».





Шаурма для беженцев на белорусской границе подорожала в 5 раз.





Мигранты жалуются на то, что шаурма дорожает каждый день. Как рассказали беженцы, сначала ее можно было купить за 3 белорусских рубля (89,5 российских рублей). Однако к сегодняшнему дню цена подскочила до 15 рублей (447,5 российских рублей).