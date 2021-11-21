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Более 310 белорусских каналов и чатов в Telegram признаны экстремистскими

В Беларуси на 21 ноября на основании решений судов экстремистскими признаны 159 каналов и 155 чатов в мессенджере Telegram, сообщили в главном управлении по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси.

Полный список можно посмотреть в телеграм-канале ГУБОП. "Распространение (репост, перерепост), хранение экстремистских материалов и подписка на экстремистские ресурсы преследуются по закону!!!", - отметили в управлении. 

Напомним, признавать группы граждан экстремистским формированиями и запрещать их деятельность теперь, кроме судов, могут КГБ и МВД. Включение в перечни можно обжаловать. В МВД заявили, что "работа по привлечению участников экстремистских формирований к уголовной ответственности будет вестись точечно, с учетом роли каждого участника, исходя из собранных доказательств", пишет Смартпресс.
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