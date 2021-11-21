Более 310 белорусских каналов и чатов в Telegram признаны экстремистскими

В Беларуси на 21 ноября на основании решений судов экстремистскими признаны 159 каналов и 155 чатов в мессенджере Telegram, сообщили в главном управлении по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси.