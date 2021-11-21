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В милицию начали вызывать белорусов, которые оставляли комментарии о мигрантах

В Беларуси в милицию начали вызывать тех, кто оставлял в соцсетях комментарии о мигрантах. Известен уже один такой случай: женщина по имени Ирина Путято рассказывает, что оказалась в руках силовиков после комментария о мигрантах в "Одноклассниках".


Мигранты на белорусско-польской границе

В Беларуси в милицию начали вызывать тех, кто оставлял в соцсетях комментарии о мигрантах. Известен уже один такой случай: женщина по имени Ирина Путято рассказывает, что оказалась в руках силовиков после комментария о мигрантах в "Одноклассниках".

"Мне стало жалко их деток, поэтому я написала такой комментарий. Своё личное мнение. Никаких плохих целей не преследовала. Просто увидела фотографию, прочитала заглавие. Я уже через 10 минут забыла, что там написала", — говорит она.

"Честно говорю. И больше никогда там писать не буду... Теперь я знаю, что нигде ничего не надо говорить лишнего", — заключает напуганная пенсионерка. Её цитирует Еврорадио

Ирина Путято всего только оставила комментарий в "Одноклассниках"
"Мигрантский кризис" на границах Беларуси и Евросоюза продолжается уже полгода. В последние дни он серьёзно обострился: около двух тысяч мигрантов находятся на границе Беларуси и Польши. Несколько раз они пытались прорваться на польскую сторону, а теперь пережидают холода в логистическом центре недалеко от пропускного пункта "Брузги".
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