Более 520 проверок за 10 месяцев: какие нарушения выявляют экологи в Минске
Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды продолжает контролировать соблюдение законодательства в области охраны окружающей среды на территории нашего города.
Об этом сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».
Московский район (озелененная территория в границах улиц Громова — Белецкого — Есенина — Рафиева)
— За 10 месяцев проведено 528 проверок, выявлено 1 867 нарушений, — рассказали специалисты. — Выданы рекомендации по их устранению, направлено 140 информационных писем, составлено 107 протоколов, ответственные за территории оштрафованы на сумму более 30 тысяч рублей.
Основные нарушения типичны. Это несвоевременные уборка территории и вывоз отходов с контейнерных площадок, а также складирование мусора в несанкционированных местах.
Такие факты, к примеру, обнаружили на озелененной территории в границах улиц Громова — Белецкого — Есенина — Рафиева, в районе улицы Чичурина, на берегу Чижовского водохранилища со стороны улицы Голодеда, в 2-м Велосипедном переулке неподалеку от Свислочи и в других местах.
Экологи продолжают следить и за тем, чтобы зеленые зоны Минска не захватывали инвазивные растения, особенно борщевик Сосновского. Работы, направленные на уничтожение таких видов, в столице в этом году уже завершены. В следующем они будут продолжены.
Специалисты Мингоркомприроды и сами стараются вносить вклад в благоустройство и озеленение столицы.
08:25 21/11/2021
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