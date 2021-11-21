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Волынщик Дмитрий Шиманский из Irdorath покинул Беларусь

Волынщик группы Irdorath Дмитрий Шиманский, осужденный тремя неделями ранее на три года «химии», смог покинуть Беларусь, сообщает @by_culture. Он находится в Варшаве, и, по его словам, поправляет тюремные последствия для здоровья.

Дмитрий Шиманский. Фото: Facebook


Напомним, музыкантов группы Irdorath  задержали вместе с компанией друзей под Минском 2 августа. Сначала их судили по административным статьям, а потом в отношении музыкантов возбудили уголовное дело.

Шиманского обвинили по статье 342 УК Беларуси — организация и подготовка действий, грубо нарушающий общественный порядок. Дело рассматривал судья Олег Коляда. По версии обвинения, 16 августа 2020 года он вместе с Петром Марченко, Юлией Юницкой (Марченко), Надеждой Калач, Владимиром Калачем, Антоном Шнипом на улице Ленина «двигался в толпе, публично выкрикивал лозунги, перекрывал проезжую часть, громко хлопал в ладони, отказывался подчиниться требованиям милиционеров», пишет reform.by

Он же, вместе с другими музыкантами исполнил в толпе композицию «Перемен» Виктора Цоя, что, по версии обвинения, является «Обучением или иной подготовкой лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок» — часть 2 статьи 342 УК РБ.

Музыканта освободили из-под стражи в зале суда. Ранее он был в СИЗО на ул. Володарского.
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