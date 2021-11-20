СК Беларуси сообщил о 109 потерпевших от действий польских силовиков на границе
По состоянию на 20 ноября 2021 года СК признал 109 мигрантов потерпевшими от действий польских силовиков, сообщает ведомство в своем телеграмм-канале.
“Следователями уже 4-е сутки проводится работа по установлению обстоятельств негуманного поведения польской стороной в результате применения водометов, свето-шумовых гранат в отношении беженцев. На сегодняшний день установлены 109 лиц”, - рассказали в СК Беларуси.
Среди них, пишет Смартпресс, добавили в ведомстве, 22 женщины, 15 детей (10 из них - малолетние).
Все они опрошены, назначены экспертизы.
18:41 20/11/2021
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