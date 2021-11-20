







“Следователями уже 4-е сутки проводится работа по установлению обстоятельств негуманного поведения польской стороной в результате применения водометов, свето-шумовых гранат в отношении беженцев. На сегодняшний день установлены 109 лиц”, - рассказали в СК Беларуси.





Среди них, пишет Смартпресс, добавили в ведомстве, 22 женщины, 15 детей (10 из них - малолетние).





Все они опрошены, назначены экспертизы.