







Медвежонка нашли, когда ему было всего три месяца. Он остался без матери, был истощен и мог вскоре погибнуть – медведи могут выжить в одиночку только после 2 лет. Сироту временно отправили в Минский зоопарк, но в республике нет мест, где бы занимались реабилитацией столь крупных животных, сообщили Thinktanks.by в коммуникационном агентстве PR Vision.





Спасти мишку согласился реабилитационный центр Bear Again в Румынии. С ним договорился фонд защиты медведей World of Bears, а финансовую помощь (перемещение, вакцинация и т.д.) оказала компания «Санта Бремор».





«Для нас это необычный проект, но мы охотно его поддержали, так как, прежде всего, не можем оставить в беде медвежонка. А во-вторых, это ведь часть природного наследия: важно сохранить разнообразие растительного и животного мира, которым всегда гордились на белорусской земле. Так что после реабилитации мишка вернется назад и, как мы надеемся, приживется в заповеднике», – пояснили в «Санта Бремор».





Медвежонка уже отправили в Румынию. Сейчас он восстанавливается в дикой среде румынского центра. В Беларусь косолапый вернется где-то через 2 года, после чего будет выпущен в заповедник.





По статистическим данным, в Беларуси в 2020 году более чем в два раза выросла численность медведей. Если в 2019 году на территории страны их насчитывалось 19 особей, то в 2020 году - 42.















