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Медвежонка из Минска отправили восстанавливаться в Евросоюз

Белорусского медвежонка, оставшегося без матери, отправили на реабилитацию в Румынию. После восстановления косолапый вернется на родину.



Медвежонка нашли, когда ему было всего три месяца. Он остался без матери, был истощен и мог вскоре погибнуть – медведи могут выжить в одиночку только после 2 лет. Сироту временно отправили в Минский зоопарк, но в республике нет мест, где бы занимались реабилитацией столь крупных животных, сообщили Thinktanks.by в коммуникационном агентстве PR Vision.

Спасти мишку согласился реабилитационный центр Bear Again в Румынии. С ним договорился фонд защиты медведей World of Bears, а финансовую помощь (перемещение, вакцинация и т.д.) оказала компания «Санта Бремор».

«Для нас это необычный проект, но мы охотно его поддержали, так как, прежде всего, не можем оставить в беде медвежонка. А во-вторых, это ведь часть природного наследия: важно сохранить разнообразие растительного и животного мира, которым всегда гордились на белорусской земле. Так что после реабилитации мишка вернется назад и, как мы надеемся, приживется в заповеднике», – пояснили в «Санта Бремор».

Медвежонка уже отправили в Румынию. Сейчас он восстанавливается в дикой среде румынского центра. В Беларусь косолапый вернется где-то через 2 года, после чего будет выпущен в заповедник.

По статистическим данным, в Беларуси в 2020 году более чем в два раза выросла численность медведей. Если в 2019 году на территории страны их насчитывалось 19 особей, то в 2020 году - 42.
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