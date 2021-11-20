В Островецком районе Lada Priora сбила лося, водитель погиб на месте
Вечером 19 ноября на трассе Гоза-Островец ДТП автомобиль Lada Priora сбил выбежавшего на дорогу лося, водитель погиб.
По информации ГАИ, удар пришелся на сторону водителя. 21-летний молодой человек скончался на месте, пишет Nnewsbel.by. После столкновения машина съехала в кювет, 22-летний и 25-летний пассажиры с травмами госпитализированы. Все они граждане РФ.
Животное погибло от столкновения.
По факту ДТП проводится проверка.На месте установили указатели «Дикие животные».
17:48 20/11/2021
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