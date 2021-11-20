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В Островецком районе Lada Priora сбила лося, водитель погиб на месте

Вечером 19 ноября на трассе Гоза-Островец ДТП автомобиль Lada Priora сбил выбежавшего на дорогу лося, водитель погиб.


По информации ГАИ, удар пришелся на сторону водителя. 21-летний молодой человек скончался на месте, пишет Nnewsbel.by. После столкновения машина съехала в кювет, 22-летний и 25-летний пассажиры с травмами госпитализированы. Все они граждане РФ. 

Животное погибло от столкновения. 

По факту ДТП проводится проверка.На месте установили указатели «Дикие животные».
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