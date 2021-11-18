



Отец одного из умерших нашел в гараже бутылку с остатками жидкости голубого цвета и предположил, что именно ее накануне употребили приятели. Бутылку с содержимым направили в управление Государственного комитета судебных экспертиз (ГКСЭ) по Брестской области.





По словам официального представителя управления ГКСЭ по Брестской области Анны Мацкевич, пишет 1reg.by, после проведения судебной химической экспертизы было установлено, что в состав жидкости, находившейся в емкости, входил метиловый спирт. В итоге причиной смерти обоих сельчан стало отравление метанолом.





Судебные эксперты обращают внимание, что водители, покупая незамерзающую жидкость, в составе которой есть метиловый спирт, приобретают товар, обладающий токсичными свойствами.





Более того, нередки случаи, когда люди употребляют стеклоомыватели и другие жидкости на основе метанола вместо алкоголя, хотя это представляет смертельную опасность.





Употребление метилового спирта очень часто приводит к летальному исходу или огромным проблемам со здоровьем (нарушение зрения, вплоть до полной слепоты из-за повреждения зрительных нервов).





Кроме того, эксперты рекомендуют хранить такие жидкости в недоступных для детей местах, поскольку младшее поколение нередко воспринимает яркие жидкости за сладкую воду или сок.



