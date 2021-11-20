Контрабандные сигареты из Беларуси на 1 млн евро везли в Литву в фуре с торфом
Литовские таможенники задержали на границе партию контрабандных сигарет на 1 миллион евро, сообщает пресс-служба ведомства.
Контрабандные сигареты / lrmuitine.lt
Происшествие случилось 16 ноября на пограничном переходе "Лаворишкес". В фуре, которой управлял гражданин Беларуси, по документам перевозили торфобрикет. Однако осмотр на рентгене показал, пишет Еврорадио, что в машине везут контрабанду.
В полуприцепе таможенники обнаружили 300 тысяч пачек сигарет белорусского производства. Стоимость контрабанды с учетом налогов оценивается почти в 1 миллион евро.
Водителя задержали, фуру отправили на штрафстоянку.
16:21 20/11/2021
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