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Контрабандные сигареты из Беларуси на 1 млн евро везли в Литву в фуре с торфом

Литовские таможенники задержали на границе партию контрабандных сигарет на 1 миллион евро, сообщает пресс-служба ведомства.

Контрабандные сигареты / lrmuitine.lt​


Происшествие случилось 16 ноября на пограничном переходе "Лаворишкес". В фуре, которой управлял гражданин Беларуси, по документам перевозили торфобрикет. Однако осмотр на рентгене показал, пишет Еврорадио, что в машине везут контрабанду. 

В полуприцепе таможенники обнаружили 300 тысяч пачек сигарет белорусского производства. Стоимость контрабанды с учетом налогов оценивается почти в 1 миллион евро.

Водителя задержали, фуру отправили на штрафстоянку.
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