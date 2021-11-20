+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

На калифорнийскую трассу обрушился "денежный дождь"

Движение по шоссе в окрестностях калифорнийского Сан-Диего было парализовано на пару часов из-за выпавшей из инкассаторской машины сумки с деньгами. Купюры разлетелись на десятки метров, а водители тут же бросились их собирать, бросив свои автомобили посреди проезжей части.



Занятный инцидент произошел у города Карлсбад. Бронированный грузовик направлялся в один из офисов Федеральной корпорации по страхованию вкладов, когда по неустановленной пока причине в пути у него произвольно открылась дверь. За двигавшейся на высокой скорости машиной образовался денежный шлейф, пишет ru.oxu.az, а затем из салона и вовсе выпала сумка с наличными.

Очевидцы не упустили возможность пополнить свои кошельки, причем с каждой минутой желающих очистить асфальт от купюр становилось все больше. Водители попросту бросали свои машины посреди проезжей части и отправлялись на продуктивный сбор наличных.

Сотрудники Калифорнийского дорожного патруля задержали двух человек, успевших уже скрыться с места с деньгами предупредили об уголовной ответственности, если они не вернут наличность в течение двух дней.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]