







Занятный инцидент произошел у города Карлсбад. Бронированный грузовик направлялся в один из офисов Федеральной корпорации по страхованию вкладов, когда по неустановленной пока причине в пути у него произвольно открылась дверь. За двигавшейся на высокой скорости машиной образовался денежный шлейф, пишет ru.oxu.az, а затем из салона и вовсе выпала сумка с наличными.





Очевидцы не упустили возможность пополнить свои кошельки, причем с каждой минутой желающих очистить асфальт от купюр становилось все больше. Водители попросту бросали свои машины посреди проезжей части и отправлялись на продуктивный сбор наличных.





Сотрудники Калифорнийского дорожного патруля задержали двух человек, успевших уже скрыться с места с деньгами предупредили об уголовной ответственности, если они не вернут наличность в течение двух дней.



