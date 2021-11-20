Ольгу Горбунову перевели в СИЗО на Володарского

Политзаключённую Ольгу Горбунову перевели в СИЗО №1 на улице Володарского в Минске. 19 ноября ей должны были предъявить обвинение либо отпустить, однако информации об предъявленном обвинении у правозащитников нет.