Ольгу Горбунову перевели в СИЗО на Володарского
Политзаключённую Ольгу Горбунову перевели в СИЗО №1 на улице Володарского в Минске. 19 ноября ей должны были предъявить обвинение либо отпустить, однако информации об предъявленном обвинении у правозащитников нет.
Ольга Горбунова / Еврорадио
Женщину задержали 9 ноября по подозрению в совершении преступления по арт. 342 УК за организацию женских маршей в 2020 году. Со дня задержания она держит голодовку.
Ольга Горбунова — активистка, бывшая руководительница организации "Радислава", которая помогает женщинам, пострадавшим от домашнего насилия. Горбунова была одной из героинь международного документального фильма "WOMAN", где собраны рассказы двух тысяч женщин из 50 стран мира. О своем участии в этом фильме Ольга рассказывала в беседе с Еврорадио.
15:35 20/11/2021
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