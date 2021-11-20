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Ольгу Горбунову перевели в СИЗО на Володарского

Политзаключённую Ольгу Горбунову перевели в СИЗО №1 на улице Володарского в Минске. 19 ноября ей должны были предъявить обвинение либо отпустить, однако информации об предъявленном обвинении у правозащитников нет.

Ольга Горбунова / Еврорадио 


Женщину задержали 9 ноября по подозрению в совершении преступления по арт. 342 УК за организацию женских маршей в 2020 году. Со дня задержания она держит голодовку. 

Ольга Горбунова — активистка, бывшая руководительница организации "Радислава", которая помогает женщинам, пострадавшим от домашнего насилия. Горбунова была одной из героинь международного документального фильма "WOMAN", где собраны рассказы двух тысяч женщин из 50 стран мира. О своем участии в этом фильме Ольга рассказывала в беседе с Еврорадио.
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