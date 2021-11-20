



В центр, куда переселили беженцев с границы, приехали представители ООН в Беларуси, сообщает Sputnik.





Специалисты осмотрели территорию торгово-логистического центра и оценили условия пребывания там беженцев. Молодые мамы обратились с просьбой решить вопрос специального питания для детей. В беседе с журналистами глава группы Мулусеу Мамо призвал страны ЕС к совместному решению проблемы.





"Мы встречаемся с нашими национальными партнерами и рассматриваем различные среднесрочные меры по разрешению ситуации с мигрантами. Кто-то планирует подать ходатайство, кто-то хочет вернуться домой. Наша организация призывает страны к немедленному совместному решению проблемы", - заявила представитель ООН Махым Оразмухаммедова, ее цитирует БелТА.





Представитель организации подчеркнула что речь идет не только о Беларуси, но и о соседних европейских странах. "ООН призывает страны уважать международное право, права беженцев и незамедлительно приступить к решению вопроса", подчеркнула Оразмухаммедова.





Медпомощь и прививки от COVID

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович рассказал, что за минувшие сутки 80 мигрантов обратились за медпомощью.





Сенатор подчеркнул, что вспышек коронавируса среди беженцев нет, объяснив это тем, что многие привились от COVID до приезда в Беларусь. Кроме того, белорусские власти раздали 10 тысяч защитных масок.





Возвращение на родину

Зампред Всемирного конгресса езидов Худо Бакоян заявил, что беженцы, которые находятся в центре, составляют списки желающих вернуться на родину. По его данным, на это согласились уже 60 человек.





В минувший четверг был организован первый вывозной рейс для мигрантов по маршруту Минск-Эрбиль-Багдад. Домой возвратился 431 человек, некоторые были с маленькими детьми. Которых при регистрации не учитывали.





Иракские дипломаты, курировавшие отправку, заявили о возможной организации нового рейса, если поступит необходимое количество заявок.





Быт в лагере мигрантов

Утром к логистическому ангару, где разместились мигранты, прибыла новая автолавка. Беженцы выстроились в очередь за хлебом, молоком и сладостями. Традиционно высоким спросом пользуются сигареты, которые скупают блоками.





Тем временем, глава Минобороны Польши заявил, что прошлой ночью часть выходцев из Ближнего Востока пыталась прорваться через границу. Мариуш Блащак обратил внимание, что беженцы используют новый способ – "предпринимают попытки форсировать границу во многих местах".







