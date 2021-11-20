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Белорусская турфирма организует для своих клиентов бесплатный авиарейс из Минска в столицу Сирии, он запланирован на 28 ноября.





Мигранты, пишет Sputnik, прилетевшие через другие компании, при желании попасть на этот самолет, должны будут заплатить за возвращение 400 долларов. Для граждан Ирака впоследствии организуют дополнительный рейс из Дамаска в Багдад.





Первый эвакуационный рейс в Ирак





18 ноября компания Iraqi Airways при содействии посольства Ирака в Москве организовала первый эвакуационный рейс из Минска. На него зарегистрировался 431 человек. Чтобы забрать такое количество, отправили более вместительный борт – Боинг-747.





Представитель иракской дипмиссии в Москве сообщил, что такие рейсы могут организовывать и в дальнейшем при соответствующем количестве заявок. Консул Ирака в Москве и Минске Маджид аль-Килани подчеркнул, что самолет забрал только тех, кто решил вернуться добровольно.





Примечательно, что процесс регистрации велся от руки: на посадочном талоне после проверки паспорта прописывали необходимые данные. Маленьких детей и вовсе не регистрировали.



