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За подписку на экстремистские материалы будут привлекать к административной ответственности - ГУБОПиК подтвердил

«Администраторы деструктивных ресурсов пытаются донести до аудитории, дескать, подписка на них не карается по закону, а наказуемы лишь репост, слив данных и иная активная поддержка и продвижение.



Уже около десяти человек предстали перед судом по статье 19.11 КоАП («Распространение, изготовление, хранение, перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность». – Blizko.by) за хранение подобной информации с целью распространения. Большинство приговорены к административному аресту, остальные – к штрафу», – рассказал начальник отдела ГУБОПиК Вячеслав Орловский.
 
По словам Орловского, пишет Blizko.by, экстремистскими материалами признаны 156 телеграм-каналов и 154 чата, а также несколько десятков сообществ в других социальных медиа, включая Youtube-каналы.
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