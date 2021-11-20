







Уже около десяти человек предстали перед судом по статье 19.11 КоАП («Распространение, изготовление, хранение, перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность». – Blizko.by) за хранение подобной информации с целью распространения. Большинство приговорены к административному аресту, остальные – к штрафу», – рассказал начальник отдела ГУБОПиК Вячеслав Орловский.

По словам Орловского, пишет Blizko.by, экстремистскими материалами признаны 156 телеграм-каналов и 154 чата, а также несколько десятков сообществ в других социальных медиа, включая Youtube-каналы.















