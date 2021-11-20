Белорусов осенью-2021 нередко приглашают на программу «Привет, Андрей!», где они демонстрируют свои музыкальные таланты и покоряют телезрителей своим голосом и харизмой (см. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ). Дуэт брата и сестры Зои и Валеры Борисюков из деревни Заречье Березовского района взорвал интернет в 2012 году. Тогда они исполнили «кавер» на песню Елены Ваенги «Снова курю, мама» и собрали миллионы просмотров на YouTube. После этого дуэт из белорусской глубинки стал знаменит.





Они побывали в «Минуте славы», в шоу Максима Галкина «Старше всех», снимались в ток-шоу Андрея Малахова «Пусть говорят» и «Сегодня вечером». Ведущий называл Зою «любимицей», а та обращалась к нему ласково «Андрюшка». Малахова зацепило, что деревенская женщина не стесняется камеры и в любой ситуации остается собой.





Зоя и Валера уже давно стали звездами российского ТВ. Фото: скрин телепередачи





Зоя и Валера гастролировали по Беларуси и России, устраивали сольный концерт в Минске, угощали Елену Ваенгу булками на «Славянском базаре», выступали на корпоративах. А к 2020 году душевный дуэт пропал с радаров. Тогда Валера рассказывал «Комсомолке», что у Зои Александровны проблемы с ногами. Все чаще она стала передвигаться на коляске, при этом женщина продолжает активничать и не теряет оптимизм.





Телевизионщики и Андрей Малахов не забыли уже полюбившийся многим белорусский дуэт. В ноябре в эфир вышел очередной выпуск шоу «Привет, Андрей!», где снялись Зоя и Валера.





- Как вы поживаете? - по-дружески спросил у Зои и Валеры Андрей Малахов.





Зоя заметила, что несмотря на возраст (по ее словам, ей уже «без четверти всего лишь 100) и проблемы со здоровьем, все равно продолжает петь. Своего брата Валеру ей так и не удалось женить. При этом белоруска обратила внимание, что семья у нее большая: это не только брат, но и двое детей, шестеро внуков и 13 правнуков.





Наведалась съемочная группа в деревню Заречье, чтобы показать, как живет харизматичная певунья и ее брат-гармонист. Во время экскурсии по дому женщина заметила, что из-за гастролей они стали жить лучше. Купили в гостиную новый мебельный гарнитур. Валера показал свою небольшую коллекцию гармошек и небольшое хозяйство – курочек-несушек.





- Ну а что мы, то работаем, то поем, - заметила Зоя.





В эфире они спели с братом несколько колоритных частушек. Активно подпевали и другим гостям шоу. Среди них, к слову, оказалась и еще одна белоруска, которая живет в 28 километрах от Зои и Валеры. Это Наталья Мартынович из деревни Завершье Дрогичинского района.





Документальный фильм КП, о народных героях интернета. Зоя и Валера, от души... Брат и сестра из белорусской деревни на Брестчине не пользуются компьютером и не видели себя на YouTube. А там их ролик, где они поют под баян хит Ваенги «Курю», посмотрело больше миллиона человек.





В эфире женщина рассказала, что родом из Украины, но вышла замуж и переехала в Беларусь в 2002 году. Изначально работала техработником в Доме культуры, а потом стала культорганизатором. Телезрителям показали сюжет, как живет Наталья.





Женщина не имеет музыкального образования, но поет так, что другие могут позавидовать. Фото: скрин телепередачи





Женщина воспитывает троих детей. А еще держит козу Маню и нескольких свиней, выращивает цветы у дома. Белоруска показала свой дом, рассказала, что большую часть времени проводит на кухне, поет даже за готовкой. В выходные дни с детьми и мужем собирает малину, делает другие дела по хозяйству. Продемонстрировала Наталья и свое рабочее место в деревенском доме культуры, где трудится уже больше 17 лет. Вместе со своим коллективом она разучивает старинные народные песни на белорусском и украинском языках.





Андрей Малахов удивился чистоте и порядку, который царит в доме талантливой белорусской певуньи. Она же спела украинскую народную песню, что вызвало слезы у актера Юрия Батурина. Участники были удивлены вокальным данным Натальи, которая не имеет музыкального образования, но поет так, что многие удивляются.