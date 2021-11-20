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Европейские страны могут изменить схему вакцинации от Covid-19, для полного курса понадобится три дозы

Страны Европы могут изменить понятие полного курса вакцинации: чтобы пройти его в ближайшем будущем, вероятно, надо будет поставить три дозы вакцины от Covid-19, сообщает CNN.


На неделе об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. "Совершенно очевидно, что получение трех уколов станет важным фактом, и это облегчит жизнь во всех отношениях", - сказал он на пресс-конференции.

Во Франции к 15 декабря 2021 года человеку старше 65 лет потребуется третья доза, пишет Смартпресс, чтобы подтвердить свой “зеленый” пропуск. В Австрии полный статус вакцинации истекает через 9 месяцев после введения второй дозы, что фактически обеспечивает применение бустерных доз. 

В Израиле, если человек не получил вторую дозу вакцины против Covid-19 в течение последних 6 месяцев, нужна третья доза, чтобы получить право на получение “зеленого” пропуска, который позволяет посещать спортивные залы, рестораны и другие места.

Тем не менее, ранее ВОЗ призывала при распределении вакцин отдать предпочтение тем, кто еще не привит, чем обеспечивать привитое население бустерными дозами.
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