



На неделе об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. "Совершенно очевидно, что получение трех уколов станет важным фактом, и это облегчит жизнь во всех отношениях", - сказал он на пресс-конференции.





Во Франции к 15 декабря 2021 года человеку старше 65 лет потребуется третья доза, пишет Смартпресс, чтобы подтвердить свой “зеленый” пропуск. В Австрии полный статус вакцинации истекает через 9 месяцев после введения второй дозы, что фактически обеспечивает применение бустерных доз.





В Израиле, если человек не получил вторую дозу вакцины против Covid-19 в течение последних 6 месяцев, нужна третья доза, чтобы получить право на получение “зеленого” пропуска, который позволяет посещать спортивные залы, рестораны и другие места.





Тем не менее, ранее ВОЗ призывала при распределении вакцин отдать предпочтение тем, кто еще не привит, чем обеспечивать привитое население бустерными дозами.