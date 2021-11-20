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«Прочитала стихотворение на ферме — и получила 200 тысяч лайков». Белоруска из деревни стала настоящей звездой тиктока

Людмила Запрудская живет в Червенском районе, работает на местной ферме техником-осеменатором и, как сама говорит, никогда не стеснялась того, что и родилась, и живет в деревне. Женщина пишет сатирические стихи о жизни на манер Кондрата Крапивы, зачитывает их на видео и собирает сотни тысяч просмотров в тиктоке.

«Прочитала стихотворение на ферме — и получила 200 тысяч лайков». Белоруска из деревни стала настоящей звездой тиктока

«Оказывается, людям нравится обычная правда жизни»

Честно вам скажем: чтобы найти человека, скромнее Людмилы, нужно еще очень постараться. Когда мы отыскали эту женщину и заговорили с ней об интервью, она сразу смутилась: «Я и в жизни выделяться среди других не люблю, а тут интервью журналистам. Нет-нет-нет», пишет Nashaniva.com.

Но как о ней не рассказать? Тем более что в тиктоке, где Людмила Запрудская показывает свою жизнь, она почти сразу стала звездой.

Сначала мне нравилось просто наблюдать за людьми, потом я сняла несколько видео о природе, а через некоторое время неожиданно для самой себя рискнула снять видео про ферму и прочитать свое стихотворение.

Как только я показала это видео, начало происходить что-то невероятное. Если раньше под моими материалами было по 100 просмотров, то сейчас только за первые сутки — более 200 тысяч. Я поняла: оказывается, людям нравится обычная правда жизни».

Но все не так просто. У Людмилы есть фирменная фишечка. Свои проблемы женщина воспринимает с шуткой, а все наблюдения из повседневной жизни филигранно переводит в сатиру. Причем достаточно удачно, кажется, ее мастерство оценил бы и сам Кондрат Крапива.

«Я очень легко пишу на злобу дня, причем даже если меня это не касается, — смеется Людмила. — Услышу, что люди возмущаются — стихотворение само собой складывается».


Вот, например, маленький отрывок из произведения Людмилы, который она написала после похода в магазин.

«…Маркетолагі працуюць, як гавораць, толькі ў пуць,
Прафесійна нас абуюць, віртуозна абдзяруць.
Круп у пачак не дасыплюць, у бутэлькі не дальюць,
А калі тавар паштучны, адну-дзве не дакладуць.

Меншы стаў стакан смятаны, масла — мінус 20 грам.
Ну а кошт… А кошт той самы. Во як дураць мазгі нам.
Не расце мая зарплата. Скачуць цэны — не суняць.
Дзе язык ваш, дэпутаты? Што нам мусіце сказаць?

Хтосьці есць адну капусту, а вы мяса — малайцы.
А выходзіць, што, па суці, усе ядзім мы галубцы».

В тиктоке Людмила с начала лета, но уже сегодня ее видео просматривают более 14 тысяч подписчиков, которые поставили более 200 тысяч лайков.


В топе по просмотрам — самые колоритные. Те, где свои стихи Людмила зачитывает в фирменной желтой шапочке на фоне телочек.

«…Я б хацела гэты вершык пра кароўку напісаць,
Бо яна пад пунктам першым, дзе ў калгасе грошы браць.

Можа колас не наліцца, можа бульба не ўрадзіць.
Як калгасніку круціцца, чым яму далгі плаціць?

Кукурузу за салярку, рапс — за калій і азот…
Помні кожны дзень, даярка, грошы ў цыцках круглы год».

«Кстати, была интересная история с моей желтой шапочкой, в которой я обычно на видео, — рассказывает Людмила. — Хоть и смешно об этом говорить, но когда поехала первый раз в Барановичи к сватам выбирать картошку, то незнакомые люди меня узнали именно по ней.

И еще я не из тех женщин, что зимой с голой головой ходят. Я даже девкой на дискотеку надевала шапку, а возле клуба прятала в карман».


«Чтобы не выделяться среди односельчан, в повседневной жизни говорю на трасянке»

Кажется, эта женщина вообще восхищается всем, что видит вокруг. Любит свою семью и трех дочерей, жизни не видит без родной фермы, на которой работает много лет, увлекается природой и родным языком.

Притом разговаривает очень литературно, но уточняет: «Чтобы не выделяться среди односельчан, в повседневной жизни говорю на трасянке».

С этой женщиной можно и посмеяться. К примеру, посмотрев ее видео, как она танцует на ферме рядом с коровками или готовит модное блюдо, втянувшись в здоровый образ жизни.

Можно и пустить слезу, ведь есть у Людмилы и такие видео, которые буквально заставляют сердце биться чаще. Стихи о детях из приютов, о любви к Родине и обязательно о своих дочурках.

Женщина не постеснялась даже рассказать историю, как горько плакала в роддоме, так как родила третью дочь, а хотела сына. А потом женщина выставляет стихотворение из видео, на котором видны все ее три дочери-красавицы, которые выбирают платье для свадьбы одной из них, и признается, что сегодня она самая счастливая мать в мире, ведь у нее самые лучшие дочки.

«Я на самом деле плакала, когда родилась третья дочь, а получилось так, что муж больше всех любит именно младшую — характером она пошла в него, — признается Людмила и добавляет: — Дети в моем начинании меня поддерживают. Муж, скажем так, просто не мешает, однако, бывает, приносит привет мне от подписчиков. Дачников, например, или его знакомых. Я даже не знаю, кто из моих сельчан на меня подписан, так как после некоторых стихов на меня подписывались по несколько тысяч в день».

«Крутили пальцем у виска: какая-то дура, писать такое не боится»

Как рассказала нам Людмила, писать заново стихи она начала именно благодаря тиктоку, так как осознала, что они нравятся людям и на них есть спрос. А ей ими с остальными делиться приятно.

«До сих пор почти 20 лет не писала, только если кто попросит: кому-нибудь поздравления либо визитные карточки для творческих конкурсов. Была история: одному парню написала визитку для конкурса, так он это стихотворение на радио потом прочитал и сказал, что сам написал», — говорит женщина.

Теперь уже Людмила может дать себе свободу. Поэтому зачитывает своим подписчикам и свежачок, и те стихи, которые написала еще 20 лет назад: о жизненных заботах, о работе на ферме, коровках, жизни в деревне, иногда о чиновниках, человеческих недостатках. Поздравляет с праздниками колхозников, а когда бывает в новых городах, пишет о них так, что в них сразу хочется побывать.

«Я родилась в деревне Городная Столинского района, в 1980 родители переехали в Минскую область. Мама отсюда, училась в местной школе. Здесь и осталась. Очень люблю свой уголок и все, что с ним связано. Поэтому много о нем и пишу, — уточняет Людмила.

— Даже не знаю, смогла бы жить в городе. Там очень быстро бежит время. Я к дочери поеду — туда-сюда, и уже надо на маршрутку. А в деревне жизнь неторопливая, размеренная».

Стихи Людмила стала писать во втором классе. А началось со сдвоенного урока третьего и второго классов.

«Когда учительница занималась с третьеклассниками, нам давала задание: придумать две следующие строки к стихам из книжного текста. У меня получалось лучше всех, — рассказывает женщина. — Наверное, тогда и открылись эти способности. Помню, мне было лет 11.помогала маме на ферме. А доярки за глаза ругали начальство. Мол, грязь в выгуле и мухи коровок доить не дают.

Так я написала об этом стихотворение и зачитала. Его взяли и передали начальству. И ситуация быстренько исправилась, но только ветврач за этот стишок до последних дней на нашу семью обижался».

Сама Людмила говорит, что за стихи ей пока не «прилетало». Ни каких-то выговоров, ни еще чего-то не было.


«Среди коллег, знаю, что крутили пальцем у виска, что какая-то дура, писать такое не боится, но всерьез никогда не наказывали. Но был случай. Я тогда училась на осеменатора в Жодино. На лекциях писала шуточные стишки и юморески про одногруппников и преподавателей, — вспоминает женщина. — Приближались зачеты. Ну я и написала, что хоть училась, но ничему не научилась, а эти стишки взяли да передали кураторам.

Ох и скандал был! Я плакала, корила себя за несдержанность и наивность. А потом ко мне подошел один преподаватель и попросил почитать мои стишки. И знаете что? Авансом зачислил мне экзамен, ведь в стихах была вся теория дисциплин, которые нам преподавали.

Знаете, я и сейчас замечаю: можно тысячу раз стараться человеку что-то поучительное донести, так оно его не зацепит. А можно частушку емкую выдать — так враз дойдет. Бывало, доярки ходят за врачами полечить коровку. То не услышали, то забыли. Напишу истинную частушку — пойдет она в народ. Хоть и обижаются, но и дело быстро делается. Знаете, родной язык — это наша сила».
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