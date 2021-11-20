«Просвещение» минчан в жировках началось весной этого года. В апреле, например, горожане узнали о «мифах про бело-красно-белый флаг», под которым, кстати, Александр Лукашенко в первый раз вступал в должность.

Затем жировки использовались в том числе и для того, пишет Blizko.by, чтобы убедить минчан в том, что большинство белорусов поддерживает политику, проводимую Александром Григорьевичем. Там были напечатаны результаты опроса, согласно которым большинство жителей страны доверяют Лукашенко. И еще больше не поддерживают протесты, произошедшие в стране после последних президентских выборов.

А еще там критиковали политических оппонентов Александра Лукашенко — Светлана Тихановская была названа «беглой кухаркой», а бывший министр культуры и руководитель Купаловского театра Павел Латушко — «предателем».

Перед празднованием первого в истории Беларуси Дня народного единства, напомним этот праздник был утвержден указом Александра Лукашенко и отмечался 17 сентября этого года, в жировках была напечатана информация о том, в чем же смысл этого праздника.

А вот в листках оплаты «коммуналки, которые минчане получили в ноябре напечатана информация социального значения. О чем предупреждают горожан на сей раз?

Речь идет о «зарплате в конверте». Точнее, о последствиях после ее получения. Минчан предупреждают о том, что «получая зарплату в конверте вы лишаете себя будущего».

Минчанам напоминают, что людям с низким официальным доходом сложно получить кредит. Кроме того, выплаты по больничным, отпускам, декретным или пенсиям рассчитываются именно из официального дохода.





Есть здесь и напоминание для недобросовестных нанимателей: за выплату «серой зарплаты» в Беларуси предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.

Содержится в ноябрьских жировках и сообщение о том, что «о фактах выплаты заработной платы в конверте» можно сообщить на короткий номер 189 или написать в налоговую.











