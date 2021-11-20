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Стало известно, что входит в суточный паек мигрантов

Мигранты с белорусско-польской границы, которые переместились из полевого лагеря в логистический центр, получают суточный паек, помимо горячего питания.

Пакет с едой весит 4 килограмма. / t.me/rian_ru


В паек входит три "Роллтона", два пакета молока, две банки тушенки, две рыбные консервы, палка колбасы, буханка хлеба, по одной пачке печенья и вафель, а также гранат. Такой пакет с едой весит 4 килограмма, пайки раздают по линии Белорусского Красного креста (БКК), пишет Еврорадио со ссылкой на РИА Новости.

Горячее питание беженцы получают как минимум один раз в день. К мигрантам также приезжают автолавки. Одна из автолавок продает только сигареты, она ежедневно доставляет 1250 блоков сигарет.

По данным БКК, ежедневно мигранты получают 2 тонны каши на обед и 8 тонн консервов и фруктов.
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