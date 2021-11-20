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Умер актер Валерий Гаркалин

Народный артист России Валерий Гаркалин умер в возрасте 67 лет

Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Народный артист Валерий Гаркалин умер в возрасте 67 лет, сообщает Telegram-канал «112». С начала октября он находился в больнице, пишет Лента.Ру, у него был диагностирован коронавирус. Официального подтверждения его смерти пока нет.

Ранее лечащий врач Гаркалина сообщал, что у артиста начался тромбоз верхних конечностей. В связи с этим возник риск ампутации руки. «Правая рука Валерия Борисовича более-менее цела, а вот левая поражена сильнее. Если тромбоз будет прогрессировать и лечение не поможет, то придется ампутировать Валерию Борисовичу левую руку», — говорил источник издания KP.RU. При этом агент артиста в беседе с РИА Новости эти данные опровергла.

2 октября Гаркалина доставили в больницу №40 в Коммунарке. Там он проходил лечение от коронавируса, затем его перевели на аппарат искусственной вентиляции легких. Отмечалось, что болезнь артиста развивалась на фоне хронических проблем с сердцем. 23 октября артиста ввели в искусственную кому, а 8 ноября стало известно, что он перенес экстренную операцию на плевральной полости грудной клетки.


 
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