







Сельское население в последние годы сократилось на 100 тысяч человек, и как наращивать темпы производства, когда остро не хватает рабочих рук, рассказали ученые НАН Беларуси в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь.





О планах и проблемах

"В республике практически на 100% обеспечена продовольственная безопасность. Мы уже вышли на 6 миллиардов долларов экспорта продовольствия. Надеемся, в ближайшие годы достигнем порядка 7 миллиардов", – рассказал заместитель председателя президиума НАН Петр Казакевич.





В Европе и других странах основная доля сельхозпроизводства приходится на фермерские хозяйства. Мелкие крестьянско-фермерские хозяйства, которых в Беларуси насчитывается порядка 3 тысяч, производят всего около 3% от общей валовой продукции. Поэтому стратегия развития АПК в республике развивается по своим алгоритмам, которые должны решить основную проблему – нехватку рабочих рук.





"Трудовые ресурсы на селе снижаются. Сегодня мы имеем менее 400 тысяч, хотя совсем недавно это было около 500 тысяч человек. Поэтому мы думаем, как в этих условиях наращивать объемы производства", – сказал Казакевич.





При этом он особо подчеркнул, что даже в этих условиях идет рост производства: если в 2006 году в Беларуси производили 4,5 миллиона тонн молока, то сегодня – 7,5 миллиона.





По его словам, чтобы сохранить сельское хозяйство и наращивать производство, важно не потерять те организационные структуры, которые сейчас есть.





"Но дальнейшее направление связано с созданием так называемых интеграционных структур в сельском хозяйстве. Мы увеличиваем масштаб наших сельхозпредприятий. Если в СССР средний контур сельхозпредприятий составлял около 2 тысяч гектаров, то сегодня есть хозяйства, которые достигают до 20 тысяч гектар", – сказал Казакевич.





Также, по его словам, хозяйства интегрируются с мясокомбинатами, молокоперерабатывающими предприятиями, которые производят конечный продукт.





"Мы создаем крупные животноводческие объекты, которые в перспективе будут иметь поголовье порядка двух тысяч коров. В них будут использоваться интеллектуальные системы машинных комплексов, которые будут максимально исключать участие человека в производственных процессах", – рассказал Казакевич.





Гречка у нас своя

Как отметил заместитель генерального директора РУП "НПЦ НАН Беларуси по земледелию" Дмитрий Лужинский еще одно направление наращивания производства – выведение новых сортов сельхозкультур. По его словам, это стратегическое направление.





"Если селекция прервется, мы будем вынуждены покупать семена за пределами страны, это значит – не обеспечить себе продовольственную безопасность", – сказал Лужинский.





Селекционеры работают над повышением урожайности и засухоустойчивости злаковых культур.





"За последние пять лет мы занимаемся селекцией 38 видов сельскохозяйственных растений. Созданы сорта с потенциалом более 100 центнеров с гектаров по зерновым культурам", – сказал спикер.





По словам Лужинского, сегодня ученые работают точечно, приспосабливая культуры под климат и почвы конкретной области и даже района.





"Есть культуры, которые 100% наши белорусские. Ни одного иностранного сорта не выращивается. Гречиха, например. Потому что иностранные сорта не выдерживают конкуренции", – сказал спикер.





Отечественные сорта популярны и в соседней России.





"В Брянской области все площади пшеницы заняты сортами белорусской селекции. А всего в РФ ежегодно более 3,5 миллиона гектаров засевается нашими сортами", – привел цифры Лужинский.





Белорусские персики и виноград

Как отметил генеральный директор РУП "НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству" Вадим Маханько, глобальное потепление значительно расширило возможности ученых. Если раньше в институте выводили новые сорта яблонь и груш, которые дают до 40 тонн плодов с гектара, то сегодня с успехом получают зимостойкие сорта исконно южных фруктов.





"Уже белорусскими селекционерами созданы первые сорта абрикосов, которые уже реализуются населению. Сорта персиков, которые ежегодно плодоносят. Новая для нас культура – это фундук садовый. Лидером по их производству является Турция. Но уже в Беларуси созданы первые отечественные сорта этой культуры и заложены промышленные сады", – сказал Маханько.





Более того, в республике всерьез планируют в промышленных объемах выращивать и так называемую винную культуру.





"Активно работаем в плане виноградарства в республике. В институте плодоводства мы активно работаем над созданием своих белорусских сортов. Есть определенные сорта, которые по оценкам экспертов, позволяют получать сухие вина высокого качества", – сказал Казакевич.





Также заместитель директора РУП "Институт почвоведения и агрохимии" Николай Николаевич Цыбулько рассказал об уникальных белорусских технологиях, по которым возвращают в сельхозоборот земли, пострадавшие на территориях, пострадавших от катастрофы на ЧАЭС.





"Наши технологии позволяют получать фактически экологически чистую продукцию", – резюмировал он.







