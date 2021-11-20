+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В Беларуси будут выращивать абрикосы и виноград

Ученые НАН Беларуси рассказали о развитии агропромышленного комплекса страны в условиях глобального потепления климата.



Сельское население в последние годы сократилось на 100 тысяч человек, и как наращивать темпы производства, когда остро не хватает рабочих рук, рассказали ученые НАН Беларуси в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь.

О планах и проблемах

"В республике практически на 100% обеспечена продовольственная безопасность. Мы уже вышли на 6 миллиардов долларов экспорта продовольствия. Надеемся, в ближайшие годы достигнем порядка 7 миллиардов", – рассказал заместитель председателя президиума НАН Петр Казакевич.

В Европе и других странах основная доля сельхозпроизводства приходится на фермерские хозяйства. Мелкие крестьянско-фермерские хозяйства, которых в Беларуси насчитывается порядка 3 тысяч, производят всего около 3% от общей валовой продукции. Поэтому стратегия развития АПК в республике развивается по своим алгоритмам, которые должны решить основную проблему – нехватку рабочих рук.

"Трудовые ресурсы на селе снижаются. Сегодня мы имеем менее 400 тысяч, хотя совсем недавно это было около 500 тысяч человек. Поэтому мы думаем, как в этих условиях наращивать объемы производства", – сказал Казакевич.

При этом он особо подчеркнул, что даже в этих условиях идет рост производства: если в 2006 году в Беларуси производили 4,5 миллиона тонн молока, то сегодня – 7,5 миллиона.

По его словам, чтобы сохранить сельское хозяйство и наращивать производство, важно не потерять те организационные структуры, которые сейчас есть.

"Но дальнейшее направление связано с созданием так называемых интеграционных структур в сельском хозяйстве. Мы увеличиваем масштаб наших сельхозпредприятий. Если в СССР средний контур сельхозпредприятий составлял около 2 тысяч гектаров, то сегодня есть хозяйства, которые достигают до 20 тысяч гектар", – сказал Казакевич.

Также, по его словам, хозяйства интегрируются с мясокомбинатами, молокоперерабатывающими предприятиями, которые производят конечный продукт.

"Мы создаем крупные животноводческие объекты, которые в перспективе будут иметь поголовье порядка двух тысяч коров. В них будут использоваться интеллектуальные системы машинных комплексов, которые будут максимально исключать участие человека в производственных процессах", – рассказал Казакевич.

Гречка у нас своя

Как отметил заместитель генерального директора РУП "НПЦ НАН Беларуси по земледелию" Дмитрий Лужинский еще одно направление наращивания производства – выведение новых сортов сельхозкультур. По его словам, это стратегическое направление.

"Если селекция прервется, мы будем вынуждены покупать семена за пределами страны, это значит – не обеспечить себе продовольственную безопасность", – сказал Лужинский.

Селекционеры работают над повышением урожайности и засухоустойчивости злаковых культур.

"За последние пять лет мы занимаемся селекцией 38 видов сельскохозяйственных растений. Созданы сорта с потенциалом более 100 центнеров с гектаров по зерновым культурам", – сказал спикер.

По словам Лужинского, сегодня ученые работают точечно, приспосабливая культуры под климат и почвы конкретной области и даже района.

"Есть культуры, которые 100% наши белорусские. Ни одного иностранного сорта не выращивается. Гречиха, например. Потому что иностранные сорта не выдерживают конкуренции", – сказал спикер.

Отечественные сорта популярны и в соседней России.


"В Брянской области все площади пшеницы заняты сортами белорусской селекции. А всего в РФ ежегодно более 3,5 миллиона гектаров засевается нашими сортами", – привел цифры Лужинский.

Белорусские персики и виноград

Как отметил генеральный директор РУП "НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству" Вадим Маханько, глобальное потепление значительно расширило возможности ученых. Если раньше в институте выводили новые сорта яблонь и груш, которые дают до 40 тонн плодов с гектара, то сегодня с успехом получают зимостойкие сорта исконно южных фруктов.

"Уже белорусскими селекционерами созданы первые сорта абрикосов, которые уже реализуются населению. Сорта персиков, которые ежегодно плодоносят. Новая для нас культура – это фундук садовый. Лидером по их производству является Турция. Но уже в Беларуси созданы первые отечественные сорта этой культуры и заложены промышленные сады", – сказал Маханько.

Более того, в республике всерьез планируют в промышленных объемах выращивать и так называемую винную культуру.

"Активно работаем в плане виноградарства в республике. В институте плодоводства мы активно работаем над созданием своих белорусских сортов. Есть определенные сорта, которые по оценкам экспертов, позволяют получать сухие вина высокого качества", – сказал Казакевич.

Также заместитель директора РУП "Институт почвоведения и агрохимии" Николай Николаевич Цыбулько рассказал об уникальных белорусских технологиях, по которым возвращают в сельхозоборот земли, пострадавшие на территориях, пострадавших от катастрофы на ЧАЭС.

"Наши технологии позволяют получать фактически экологически чистую продукцию", – резюмировал он.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]