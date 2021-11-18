Основные причины разводов — злоупотребление алкоголем, семейные конфликты и домашнее насилие, отсутствие общих интересов, несовместимость взглядов, конфликт характеров и утрата любви, пишет МогилевОнлайн со ссылкой на белорусских социологов.





70 лет назад больше всего разводов в Беларуси выпало на Могилёвскую область — 347. На втором месте была Гомельская (340), на третьем — Минская (220). Меньше всего браков в тот год распалось в Гродненской области (114).





В прошлом году больше всего браков было зарегистрировано в Минске, меньше всего — в Могилевской области. Возраст женихов и невест увеличивается с каждым годом, сейчас по статистике мужчины вступают в первый брак в возрасте 28,4 лет, женщины — 26,2 года.





Количество разводов в Беларуси существенно выросло в кризисном 2020 году.