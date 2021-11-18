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В Беларуси 70% браков заканчиваются разводом

35 144 — столько разводов зафиксировала официальная статистика в 2020-м году. А в 1950-м, по данным Белстата, распадов супружеских пар было более чем в 22 раза меньше — всего лишь 1594

В Беларуси 70% браков заканчиваются разводом
Основные причины разводов — злоупотребление алкоголем, семейные конфликты и домашнее насилие, отсутствие общих интересов, несовместимость взглядов, конфликт характеров и утрата любви, пишет МогилевОнлайн со ссылкой на белорусских социологов.

70 лет назад больше всего разводов в Беларуси выпало на Могилёвскую область — 347. На втором месте была Гомельская (340), на третьем — Минская (220). Меньше всего браков в тот год распалось в Гродненской области (114).

В прошлом году больше всего браков было зарегистрировано в Минске, меньше всего — в Могилевской области. Возраст женихов и невест увеличивается с каждым годом, сейчас по статистике мужчины вступают в первый брак в возрасте 28,4 лет, женщины — 26,2 года.

Количество разводов в Беларуси существенно выросло в кризисном 2020 году.
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