Фото Следственного комитета





По предварительной версии Следственного комитета, в июне 2016 года двое мужчин бросили в здание ГУБОПиК в Бресте дымовую шашку и скрылись. Момент совершения преступления был записан на видео и размещен на интернет-ресурсах и Telegram-каналах анархистской направленности (теперь признаны в Беларуси экстремистскими).





Как сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская, в настоящий момент одному из мужчин – 24-летнему жителю Бреста – предъявлено обвинение по части 2 статьи 339 УК РБ (злостное хулиганство).





С момента задержания он находится под стражей, пишет 1reg.by, а вот местонахождение другого участника этой истории устанавливается. Расследование уголовного дела продолжается.





О причастности анархистов к происшествию в Бресте стало известно в ходе расследования другого уголовного дела, которое касается поджога здания налоговой инспекции Гомельского района в марте 2017 года с использованием «коктейлей Молотова».





В следственном управлении УСК по городу Минску считают, что речь идет о факте создания и руководства преступной организацией, а также участия в ней (части 1 и 2 статьи 285 УК РБ). Наказание за это преступление предусматривает лишение свободы на срок от пяти до тринадцати лет со штрафом или без штрафа.















