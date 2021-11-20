Игорь Барановский / b-g.by​









27 июля (в день, когда сайт и соцсети телеканала были признаны экстремистскими) Барановский разместил в своих соцсетях две ссылки на сайт, пишет Еврорадио. Это было видеоинтервью со Светланой Тихановской и баннер с информацией о количестве политзаключенных в Беларуси.





На него составили два протокола за "распространение экстремистской информации" ч. 2 ст. 19.11 КоАП. Но суд отправил протоколы на доработку. После этого их количество увеличилось до 12 — за каждый репост. В том числе протоколы были составлены и на репосты, сделанные до признания сайта экстремистским.





Барановский сказал, что не знал о необходимости удалять репосты, сделанные до 27 июля.





Суд над ним пройдет 22 ноября.