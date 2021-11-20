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На брестского краеведа составили 12 протоколов за "экстремистские" репосты

12 административных протоколов составили на брестского краеведа и редактора газеты "Царква" Игоря Барановского. Как пишет "Брестская газета", основанием стали репосты материалов телеканала признанного экстремистским, сделанные в июле.

Игорь Барановский / b-g.by​


27 июля (в день, когда сайт и соцсети телеканала были признаны экстремистскими) Барановский разместил в своих соцсетях две ссылки на сайт, пишет Еврорадио. Это было видеоинтервью со Светланой Тихановской и баннер с информацией о количестве политзаключенных в Беларуси.

На него составили два протокола за "распространение экстремистской информации" ч. 2 ст. 19.11 КоАП. Но суд отправил протоколы на доработку. После этого их количество увеличилось до 12 — за каждый репост. В том числе протоколы были составлены и на репосты, сделанные до признания сайта экстремистским.

Барановский сказал, что не знал о необходимости удалять репосты, сделанные до 27 июля. 

Суд над ним пройдет 22 ноября.
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