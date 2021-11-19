







Заместитель министра труда и социальной защиты Игорь Старовойтов рассказал БелТА о наиболее заметных новациях.





Новое в дистанционной работе





Предполагаются новые подходы к регулированию дистанционной работы. Трудовой кодекс дополняется нормами о том, что дистанционная работа сможет иметь не только постоянный характер, но и временный (не более шести месяцев в календарном году), а также осуществляться путем чередования работы дистанционно и на рабочем месте в организации (комбинированная работа).





«Договоренности об условиях такой работы наниматель и работник смогут достигнуть как при приеме на работу, так и в период трудовой деятельности», — уточнил Игорь Старовойтов.





Выполнение дистанционной работы не потребует внесения изменений в трудовой договор и будет осуществляться на основании приказа нанимателя. Но условие о выполнении комбинированной работы должно будет включаться в трудовой договор.





Дополнительные меры по защите здоровья работников





По словам заместителя министра, новая статья законопроекта предусматривает право работника на освобождение от работы для прохождения диспансеризации с сохранением среднего заработка по месту трудоустройства. Количество свободных от работы дней будет определяться в зависимости возраста человека.





«Такое право будет реализовываться путем подачи работником заявления. При этом день освобождения от работы будет согласовываться им с нанимателем», — добавил Игорь Старовойтов.





После всех медосмотров работники будут обязаны предоставлять нанимателю документы, подтверждающие прохождение ими диспансеризации.





Гибкие подходы при использовании права на оплачиваемый свободный день в неделю





В Трудовом кодексе такие более гибкие подходы применяются по отношению к родителям, воспитывающим троих и более детей в возрасте до 16 лет либо ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет.





Новация в том, что теперь предусматривается возможность по заявлению работника и по согласованию с нанимателем вместо одного свободного дня в неделю устанавливать работнику сокращенную продолжительность работы (смены) на один час с сохранением заработной платы.





Расширение прав в части компенсаций по условиям труда





Устанавливается право работника, занятого на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, по его заявлению получать вместо молока или равноценных пищевых продуктов денежную компенсацию.





«Изменения в ТК разработаны межведомственной рабочей группой. Наряду с органами государственного управления активное участие в работе по подготовке законопроекта принимали представители профсоюзов и объединений нанимателей», — подчеркнул Игорь Старовойтов.



