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В десяти городах Беларуси появятся граффити на историческую тематику. Вот какие муралы украсят Пинск и Мозырь

Планируется, что в серии муралов будут транслироваться сюжеты белорусской мифологии, городских историй и легенд.


Пинск стал первым городом в рамках большого арт-проекта под названием «Традиции ради будущего». Картину на одной из многоэтажек города создает художник-муралист Евгений Сосюра.

В основе сюжета легендарная история Пинска, пишет Nashaniva.com. Героем картины стал современный молодой человек, который уверенно следует за своей мечтой.




В Мозыре работа почти завершена:


Арт-проект реализуется арт-сообществом Urban Myths и приурочен к 100-летию «Беларусбанка».
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