В десяти городах Беларуси появятся граффити на историческую тематику. Вот какие муралы украсят Пинск и Мозырь
Планируется, что в серии муралов будут транслироваться сюжеты белорусской мифологии, городских историй и легенд.
Пинск стал первым городом в рамках большого арт-проекта под названием «Традиции ради будущего». Картину на одной из многоэтажек города создает художник-муралист Евгений Сосюра.
В основе сюжета легендарная история Пинска, пишет Nashaniva.com. Героем картины стал современный молодой человек, который уверенно следует за своей мечтой.
В Мозыре работа почти завершена:
Арт-проект реализуется арт-сообществом Urban Myths и приурочен к 100-летию «Беларусбанка».
20:09 19/11/2021
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