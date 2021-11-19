



Пинск стал первым городом в рамках большого арт-проекта под названием «Традиции ради будущего». Картину на одной из многоэтажек города создает художник-муралист Евгений Сосюра.





В основе сюжета легендарная история Пинска, пишет Nashaniva.com. Героем картины стал современный молодой человек, который уверенно следует за своей мечтой.

















В Мозыре работа почти завершена:









Арт-проект реализуется арт-сообществом Urban Myths и приурочен к 100-летию «Беларусбанка».











