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Как сложилась судьба малыша, которого спасли работники МЧС в выгребной яме: «Вы же МЧС, как крестные родители»

Сегодня на территории Гомельской детской областной клинической больницы можно было словить много удивленных взглядов со стороны посетителей и персонала. «У нас что-то произошло? Пожар? Учения» - спросила нас проходившая мимо медсестра. Безусловно, пожарная машина, спасатели в боевом обмундировании не могли остаться незамеченными в этот прекрасный осенний день на территории медицинского учреждения. Но миссия, с которой работники Гомельского областного управления МЧС и представительницы «Белорусского союза женщин» МЧС Гомельской области посетили больницу куда более радостная и важная.

Как сложилась судьба малыша, которого спасли работники МЧС в выгребной яме: «Вы же МЧС, как крестные родители»
Жителей Гомельщины, да и всей страны, в шок поверг случай, произошедший 15 октября 2021 года. Утром того дня спасателям Гомеля от диспетчера скорой медицинской помощи по прямой линии связи поступило сообщение о том, что в пункте приема стеклотары в выгребной яме общественного туалета находится новорожденный ребенок. Незамедлительно к месту вызова тогда были направлены работники МЧС Гомеля, медицинская службы пожарного аварийно-спасательного отряда областного управления МЧС, психолог Гомельского городского отдела по ЧС, сотрудники РОВД, пишет Gomel.mchs.gov.by. Начальник караула пожарной аварийно-спасательной части №11 Гомельского района Александр Сабодаш первым тогда подбежал к месту, указанному работницами «Пункт приема стеклотары».


— Я в первые секунды и не разобрался, что это ребенок. Затем услышал очень слабый плач малыша. В этот же момент крикнул спасателям, чтобы снимали куртки боевой одежды и, не дожидаясь коллег, прыгнул за новорожденным в яму. Достал его и передал пожарному Андрею Бадюкову. Он сразу же закутал мальчика в куртку и полотенца, которые принесли работницы пункта. В этот момент прибыли сотрудники скорой медицинской помощи, которые забрали ребенка, — рассказал в тот день Александр Сабодаш.

Мальчика госпитализировали в детское реанимационное отделение ГУЗ «Гомельская городская клиническая больница № 3» в тяжелом состоянии. Спустя месяц борьбы врачей за жизнь этого маленького человечка, ребенок окреп и его перевели в педиатрическое отделение для новорожденных детей Гомельской детской областной клинической больницы.

И именно поэтому работники МЧС Гомельской области во главе с заместителем начальника областного управления Геннадием Кучинским и, конечно, не без участия спасителя малыша Александра Сабодаша приехали с подарками, но не только для спасенного малыша, а также для всех деток, которые на данный момент находятся в данном отделении без родителей.


Ключевым, а главное, важным символом и ангелом-хранителем для деток, оставшихся без попечения родителей, станет плюшевый мишка с надписью «МЧС всегда рядом!», ну и конечно игрушки, которые передали спасатели области для малышей. А представительницы «Белорусского союза женщин» Гомельского областного управления МЧС собрали принадлежности личной гигиены, погремушки и пеленки, которые передали персоналу, который заботится и ухаживает за этими детками.


Главный врач детской областной больницы Вячеслав Ижаковский от лица медицинского персонала поблагодарил за оказанную помощь, внимание и поддержку со стороны спасателей. Он с гордостью пожал руку Александру Сабодашу, который спас «маленького борца» (прим. так между собой врачи называют спасенного малыша) и поблагодарил за проявленный героизм и спасение ребенка на службе!


И вот мы поднимаемся в палату, где находится, уже можно сказать, наш малыш.


Тишина, медицинский персонал, тихие шаги Александра Сабодаша ….и долгожданная встреча мальчишки и его спасителя. На глазах медсестер слезы радости, слова благодарности в адрес Александра.


А наш спасатель просто молчал и смотрел на маленького героя, который при помощи врачей выжил и продолжает бороться за свою жизнь с таким желанием и отвагой, как настоящий герой! Тишина… «Ты давай, выздоравливай, не подведи нас, мы с ребятами тебя не бросим, вон подрастешь мы тебя всему научим и будешь и ты самым сильным и храбрым спасателем!» - еле слышно прошептал Александр малышу.


Александр нам еще до встречи рассказал, что на следующий день после смены поехал в церковь и купил малышу иконку, а затем поехал в больницу и попросил медицинских сестер передать ее малышу. Затем на протяжении месяца постоянно интересовался состоянием ребенка.


«У малыша нет имени, но мы его будем звать Александром, в честь своего спасителя! Вы же ему как крестный – ангел-хранитель!» - на прощание сказала заведующая отделением Ольга Целехович.
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