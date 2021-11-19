+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Как выглядело самое долгое лунное затмение за последние 500 лет

"Затмение века" продлилось 19 ноября более трех часов, его наблюдали жители Дальнего Востока, Азии, Австралии, США и Гавайских островов.

Как выглядело самое долгое лунное затмение за последние 500 лет
© REUTERS / Aly Song Лунное затмение над горизонтом Шанхая, Китай.
Частичное лунное затмение началось в 10:19 по минскому и московскому времени и завершилось в 13:47. Своего пика оно достигло в 12:00.

Полнолуние ноября в народе принято называть Бобровым: затмение выпадает на начало сезона отлова бобров. И в 2021 году оно стало самым продолжительным за 580 лет.

Каким увидели лунное затмение в разных странах мира - смотрите в фотоленте Sputnik.

© REUTERS / Issei Kato

"Затмение века" рядом с самой высокой телебашней Tokyo Skytree, Япония.

© REUTERS / Antonio Parrinello

Люди наблюдают частичное лунное затмение над Катанией на площади Пьяцца Дуомо, Италия.

© Sputnik / Vitaliy Ankov / Перейти в фотобанк

Луна во время затмения во Владивостоке. Это самое продолжительное частное затмение Луны с XV века, которое продлилось 3 часа 28 минут.

© AFP 2021 / Philip Fong

Люди наблюдают за ночным небом в телескоп со смотровой площадки Роппонги-Хиллз в Токио.

Затмение можно назвать "почти полным" лунным затмением, так как почти вся Луна зайдет в тень Земли. Большая часть лунного диска приобрела кра� �оватый оттенок.

© REUTERS / Eduardo Munoz

Частичное лунное затмение, видно рядом с Всемирным торговым центром One World Trade Center в Нью-Йорке, США.

© AFP 2021 / Yuki Iwamura

Ноябрьское полнолуние также называют "Кровавая Луна".

© AP / Pablo Sanhueza

Частичное лунное затмение также было видно в Сантьяго, Чили.

© REUTERS / Jose Cabezas

Вид на Луну из Сан-Сальвадора.


© AFP 2021 / Andrew Caballero-Reynolds

Затмение на фоне Статуи Свободы на вершине купола на Капитолийском холме в Вашингтоне, округ Колумбия.

© AFP 2021 / Philip Fong

Видеожурналисты снимают лунное затмение со смотровой площадки Роппонги-Хиллз на фоне освещенной Токийской башни.

Астрологи предупреждают: 19 ноября открывается сезон коридора затмений - периода, когда лунное и солнечное затмения следуют друг за другом, притягивая судьбоносные события и вещи.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]