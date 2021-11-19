Частичное лунное затмение началось в 10:19 по минскому и московскому времени и завершилось в 13:47. Своего пика оно достигло в 12:00.





Полнолуние ноября в народе принято называть Бобровым: затмение выпадает на начало сезона отлова бобров. И в 2021 году оно стало самым продолжительным за 580 лет.





Каким увидели лунное затмение в разных странах мира - смотрите в фотоленте Sputnik.





© REUTERS / Issei Kato





"Затмение века" рядом с самой высокой телебашней Tokyo Skytree, Япония.





© REUTERS / Antonio Parrinello





Люди наблюдают частичное лунное затмение над Катанией на площади Пьяцца Дуомо, Италия.





© Sputnik / Vitaliy Ankov / Перейти в фотобанк





Луна во время затмения во Владивостоке. Это самое продолжительное частное затмение Луны с XV века, которое продлилось 3 часа 28 минут.





© AFP 2021 / Philip Fong





Люди наблюдают за ночным небом в телескоп со смотровой площадки Роппонги-Хиллз в Токио.





Затмение можно назвать "почти полным" лунным затмением, так как почти вся Луна зайдет в тень Земли. Большая часть лунного диска приобрела кра� �оватый оттенок.





© REUTERS / Eduardo Munoz





Частичное лунное затмение, видно рядом с Всемирным торговым центром One World Trade Center в Нью-Йорке, США.





© AFP 2021 / Yuki Iwamura





Ноябрьское полнолуние также называют "Кровавая Луна".





© AP / Pablo Sanhueza





Частичное лунное затмение также было видно в Сантьяго, Чили.





© REUTERS / Jose Cabezas





Вид на Луну из Сан-Сальвадора.









© AFP 2021 / Andrew Caballero-Reynolds





Затмение на фоне Статуи Свободы на вершине купола на Капитолийском холме в Вашингтоне, округ Колумбия.





© AFP 2021 / Philip Fong





Видеожурналисты снимают лунное затмение со смотровой площадки Роппонги-Хиллз на фоне освещенной Токийской башни.





Астрологи предупреждают: 19 ноября открывается сезон коридора затмений - периода, когда лунное и солнечное затмения следуют друг за другом, притягивая судьбоносные события и вещи.