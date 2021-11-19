Как выглядело самое долгое лунное затмение за последние 500 лет
"Затмение века" продлилось 19 ноября более трех часов, его наблюдали жители Дальнего Востока, Азии, Австралии, США и Гавайских островов.
© REUTERS / Aly Song Лунное затмение над горизонтом Шанхая, Китай.
Частичное лунное затмение началось в 10:19 по минскому и московскому времени и завершилось в 13:47. Своего пика оно достигло в 12:00.
Полнолуние ноября в народе принято называть Бобровым: затмение выпадает на начало сезона отлова бобров. И в 2021 году оно стало самым продолжительным за 580 лет.
Каким увидели лунное затмение в разных странах мира - смотрите в фотоленте Sputnik.
© REUTERS / Issei Kato
"Затмение века" рядом с самой высокой телебашней Tokyo Skytree, Япония.
© REUTERS / Antonio Parrinello
Люди наблюдают частичное лунное затмение над Катанией на площади Пьяцца Дуомо, Италия.
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Луна во время затмения во Владивостоке. Это самое продолжительное частное затмение Луны с XV века, которое продлилось 3 часа 28 минут.
© AFP 2021 / Philip Fong
Люди наблюдают за ночным небом в телескоп со смотровой площадки Роппонги-Хиллз в Токио.
Затмение можно назвать "почти полным" лунным затмением, так как почти вся Луна зайдет в тень Земли. Большая часть лунного диска приобрела кра� �оватый оттенок.
© REUTERS / Eduardo Munoz
Частичное лунное затмение, видно рядом с Всемирным торговым центром One World Trade Center в Нью-Йорке, США.
© AFP 2021 / Yuki Iwamura
Ноябрьское полнолуние также называют "Кровавая Луна".
© AP / Pablo Sanhueza
Частичное лунное затмение также было видно в Сантьяго, Чили.
© REUTERS / Jose Cabezas
Вид на Луну из Сан-Сальвадора.
© AFP 2021 / Andrew Caballero-Reynolds
Затмение на фоне Статуи Свободы на вершине купола на Капитолийском холме в Вашингтоне, округ Колумбия.
© AFP 2021 / Philip Fong
Видеожурналисты снимают лунное затмение со смотровой площадки Роппонги-Хиллз на фоне освещенной Токийской башни.
Астрологи предупреждают: 19 ноября открывается сезон коридора затмений - периода, когда лунное и солнечное затмения следуют друг за другом, притягивая судьбоносные события и вещи.
18:53 19/11/2021
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