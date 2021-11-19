Скриншот с видео









Видео Intex-press прислали читатели. Оно было снято 18 ноября примерно в 15.00 в районе улицы Розы Люксембург, где 19 мая полгода назад разбился учебный самолет Як-130 и погибли два летчика.





— Я гуляла с собакой и увидела как низко летит самолет, — рассказала Intex-press, Анна жительница дома по этой улице. — Было одновременно интересно, красиво и очень страшно. Он летел над домами и казалось вот-вот заденет крыши.

По словам Анны, в этот день самолеты летали над городом в течение всего дня.





— Они и так летают каждый день, но именно в тот день было очень много полетов. А этот самолет такой большой, я сразу подумала, что это пассажирский, но потом мне сказали, что он военный. После трагедии на нашей улице в мае, я боялась, чтобы он не упал и не было повторения тех страшных событий.