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«Казалось, заденет крыши». Огромный самолет очень низко пролетел над местом падения Як-130 в Барановичах

Жители улицы Розы Люксембург, даже через полгода после трагедии, беспокоятся о своей безопасности из-за частых полетов.

Скриншот с видео


Видео Intex-press прислали читатели. Оно было снято 18 ноября примерно в 15.00 в районе улицы Розы Люксембург, где 19 мая полгода назад разбился учебный самолет Як-130 и погибли два летчика.

— Я гуляла с собакой и увидела как низко летит самолет, — рассказала Intex-press, Анна жительница дома по этой улице. — Было одновременно интересно, красиво и очень страшно. Он летел над домами и казалось вот-вот заденет крыши.
 
По словам Анны, в этот день самолеты летали над городом в течение всего дня.

— Они и так летают каждый день, но именно в тот день было очень много полетов. А этот самолет такой большой, я сразу подумала, что это пассажирский, но потом мне сказали, что он военный. После трагедии на нашей улице в мае, я боялась, чтобы он не упал и не было повторения тех страшных событий.
Источник: Татьяна Малеж
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