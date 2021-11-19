



При составлении индекса его авторы - команда сервиса ProtonVPN - использовала общедоступные данные организаций «Репортёры без границ» и Freedom House, сообщает Thinktanks.by





ProtonVPN проанализировал, в каких странах больше свободы интернет-СМИ, а в каких налагают значительные ограничения на использование интернета. При этом авторы рейтинга дополнительно изучили, насколько свободны люди в плане доступа к сетям, веб-сайтам и онлайн-инструментам, таким как VPN и соцсети.





В ходе исследования были проанализированы семь категорий:





свобода СМИ;

препятствия для доступа (obstacles to access);

ограничения контента;

нарушение прав пользователя;

легальность порнографии;

легальность VPN;

легальность социальных сетей.





Выяснилось, что наибольший уровень цифровой свободы у таких европейских государств, как Швеция, Португалия и Швейцария, которые заняли первые три места.





В пятерку лидеров также вошли Исландия и Эстония. Любопытно, что такие крупные демократические страны как Германия, Франция, Великобритания, Австралия и США заняли в индексе лишь места с 10 по 15.





В то же время Китай, Куба и Россия заняли нижние строчки индекса, причём во всех трех странах действуют жёсткие правила и ограничения в отношении СМИ, VPN и социальных сетей.





Чуть лучше дела со свободой интернета обстоят во Вьетнаме, ОАЭ и Мьянме.





Беларусь заняла в рейтинге 7-е место с конца.





Как говорится в исследовании: «В 2016 году (на самом деле в 2015 году - прим. ред.) Беларусь приняла решение запретить не только VPN, но и все интернет-анонимайзеры, включая прокси и Tor. С тех пор свобода интернета в стране снизилась».









В рейтинге сказано, что менее 60% стран, рассмотренных в Digital Freedom Index, имеют «полную» свободу социальных сетей. При этом из 70 стран, выбранных для исследования, только в трёх в настоящее время действует полный запрет на социальные сети. Это Китай, Мьянма и Куба.





В Китае, например, правительство ограничивает доступ к значительной части интернета и внимательно следит за онлайн-активностью своих граждан. Оно также готово назначать суровые тюремные сроки любому, кто нарушает закон или получает доступ к заблокированному контенту.





Цифровой доступ в этих странах ограничен сильнее, чем в большинстве стран мира.