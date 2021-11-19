Напомним, вчера спасатели польского Центра международной помощи сообщили, что ночью они помогли трем мигрантам, в том числе сирийской паре, которых нашли в тяжелом состоянии в лесу.





"Их ребенок, которому был один год, умер в лесу", - сообщали спасатели ссылаясь на информацию полученную от супругов.





Позже спасатели польского Центра международной помощи решили уточнить, что смерть ребенка произошла около месяца назад. С самой парой контакта на данный момент нет, сообщает польский портал Onet.pl





Представитель ПЦМД, подчеркнула, что они не проверяют такого рода информацию.





"Информация появилась во время всплеска эмоций этой женщины. Подробностей мы не спрашивали. Этим людям мы оказывали прежде всего медицинскую помощь. Они не требовали госпитализации и остались там, где мы их нашли, — сказала Александра Рутковская, пресс-секретарь спасателей ПЦМД.





Пресс-секретарь полиции Подляшья Томаш Круппа подчеркнул, что ни полиции, ни прокуратуре не известны ни место, ни время, ни обстоятельства смерти ребенка.





Польская пограничная служба сообщила, что тоже ничего не знает об этой ситуации.





"Мы таких людей не задерживали. Мы позвонили в пограничные больницы, так как думали, что спасатели доставили этих людей в больницу. Мы хотели это уточнить. Но никого подобного не нашли", - подчеркнула пресс-секретарь пограничной службы Польши Анна Михальска.