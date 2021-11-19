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"Сначала отбирали символику, а сейчас и беларускоязычную литературу" Задержали Бориса Хамайду

Милиция отобрала у него беларуские книги, которые он распространял возле так называемого «синего дома» в Витебске.

В райотделе милиции Железнодорожного района старейшему витебскому оппозиционеру сообщили, что будут проверять издания на «экстремизм». 

Задержание произошло около полудня в центре Витебска возле дома № 28 по улице Ленина. На том самом месте, куда распространитель беларуской печати приходит ежедневно.

По мнению Бориса Хамайды, все делается для того, чтобы он не выходил к людям и не пропагандировал беларуские издания:

«Сначала отбирали символику, бело-красно-белый зонтик. И наконец я дождался: отбирают беларускоязычную литературу. Говорят, что в ней якобы есть фашистская символика, и книги забирают для изучения. 

Я спрашиваю, долго ли будут изучать. Отвечают, что будет какая-то экспертиза, может, месяц, может, полгода, может, год».
Источник: nashaniva.com
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