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Возвращаются домой: медсестра хосписа рассказала, что люди говорят перед смертью

Медсестра американского хосписа по имени Джули рассказала, что чаще всего перед смертью люди признаются кому-то из своих близких, что любят их.

Фразу "Я люблю тебя" произносит большинство из ее умирающих пациентов.

Об этом женщина сообщила на личной TikTok-странице hospicenursejulie. 

"Есть что-то, что большинство людей говорят перед смертью. Обычно это: "Я люблю тебя". Либо они взывают к своим маме или папе, которые обычно уже умерли", – сказала медработница.

Так, по словам Джули, многие пациенты говорят, что видят своих уже покойных родственников, обычно – родителей. Но это могут быть и друзья, а также питомцы.

Как подчеркнула медсестра, такое случается "невероятно часто", при чем даже с теми пациентами хосписа, которые сохранили ясный рассудок и память.

Многие описывают свои видения умерших близких как духов или ангелов. Некоторые люди при этом говорят, что "возвращаются домой".

Видео Джули собрало десятки тысяч лайков и множество комментариев. 

Один из подписчиков рассказал свою историю. Он написал: "Я испытал это со своим тестем. "Он сказал: "Привет, мама", – а затем спокойно скончался".

Отметим, что в аккаунте Джули немало видео на тему смерти. Женщина пытается развеять страхи и рассказать, что происходит, когда человек умирает естественной смертью.
Источник: obozrevatel.com
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