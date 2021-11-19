Фразу "Я люблю тебя" произносит большинство из ее умирающих пациентов.





Об этом женщина сообщила на личной TikTok-странице hospicenursejulie.





"Есть что-то, что большинство людей говорят перед смертью. Обычно это: "Я люблю тебя". Либо они взывают к своим маме или папе, которые обычно уже умерли", – сказала медработница.





Так, по словам Джули, многие пациенты говорят, что видят своих уже покойных родственников, обычно – родителей. Но это могут быть и друзья, а также питомцы.





Как подчеркнула медсестра, такое случается "невероятно часто", при чем даже с теми пациентами хосписа, которые сохранили ясный рассудок и память.





Многие описывают свои видения умерших близких как духов или ангелов. Некоторые люди при этом говорят, что "возвращаются домой".





Видео Джули собрало десятки тысяч лайков и множество комментариев.





Один из подписчиков рассказал свою историю. Он написал: "Я испытал это со своим тестем. "Он сказал: "Привет, мама", – а затем спокойно скончался".





Отметим, что в аккаунте Джули немало видео на тему смерти. Женщина пытается развеять страхи и рассказать, что происходит, когда человек умирает естественной смертью.