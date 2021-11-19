Возвращаются домой: медсестра хосписа рассказала, что люди говорят перед смертью
Медсестра американского хосписа по имени Джули рассказала, что чаще всего перед смертью люди признаются кому-то из своих близких, что любят их.
Фразу "Я люблю тебя" произносит большинство из ее умирающих пациентов.
Об этом женщина сообщила на личной TikTok-странице hospicenursejulie.
"Есть что-то, что большинство людей говорят перед смертью. Обычно это: "Я люблю тебя". Либо они взывают к своим маме или папе, которые обычно уже умерли", – сказала медработница.
Так, по словам Джули, многие пациенты говорят, что видят своих уже покойных родственников, обычно – родителей. Но это могут быть и друзья, а также питомцы.
Как подчеркнула медсестра, такое случается "невероятно часто", при чем даже с теми пациентами хосписа, которые сохранили ясный рассудок и память.
Многие описывают свои видения умерших близких как духов или ангелов. Некоторые люди при этом говорят, что "возвращаются домой".
Видео Джули собрало десятки тысяч лайков и множество комментариев.
Один из подписчиков рассказал свою историю. Он написал: "Я испытал это со своим тестем. "Он сказал: "Привет, мама", – а затем спокойно скончался".
Отметим, что в аккаунте Джули немало видео на тему смерти. Женщина пытается развеять страхи и рассказать, что происходит, когда человек умирает естественной смертью.
Источник: obozrevatel.com
17:02 19/11/2021
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