



На сайте Национального театра имени Янки Купалы появилось сообщение о наборе актеров. Попробоваться предлагают тем, кто талантлив и горит желанием работать «на главной драматической сцене страны». Есть лимит по возрасту – от 21 до 65 лет.

Заявки с резюме в театре будут принимать до 8 декабря.

Напомним, в 2020 году Купаловский театр покинули несколько десятков актеров. Таким образом они продемонстрировали свой протест и несогласие с происходящим в Беларуси.