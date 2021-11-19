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Купаловский театр объявил очередной кастинг. Это уже пятый – после массового увольнения актеров

Один из самых известных театров страны продолжает искать людей в свою труппу.

 

На сайте Национального театра имени Янки Купалы появилось сообщение о наборе актеров. Попробоваться предлагают тем, кто талантлив и горит желанием работать «на главной драматической сцене страны». Есть лимит по возрасту – от 21 до 65 лет.
 
Заявки с резюме в театре будут принимать до 8 декабря.
 
Напомним, в 2020 году Купаловский театр покинули несколько десятков актеров. Таким образом они продемонстрировали свой протест и несогласие с происходящим в Беларуси.

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