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Поставили на счетчик — пенсионер из Витебска взял в долг 330 рублей, а оказался должен боле 2000

72-летний пенсионер из Витебска взял в долг у микрокредитной организации 330 рублей, а получить с него хотели 2120. На чью сторону встала прокуратура?

Поставили на счетчик — пенсионер из Витебска взял в долг 330 рублей, а оказался должен боле 2000
Иллюстративное фото

«На счетчик» попал инвалид II группы из областного центра, который обратился в центр кредитования за займом в 330 рублей. Долг он вернул через два месяца, но через полгода получил претензию о том, что должен был вернуть в течение 12 месяцев 466,32 доллара США, а поскольку не выплачивал указанную сумму в соответствии с графиком платежей, ему необходимо выплатить со штрафными санкциями 1790 рублей.

Как выяснилось при проверке, согласно договору купли-продажи пенсиоенр продал ООО «Н.», расположенному в Бресте, свой мобильный телефон за 330 рублей. По договору оперативного лизинга с ООО «А.» этот же телефон заявитель получил во временное пользование с выплатой лизинговых платежей в течение 12 месяцев в сумме 466,32 доллара США, при условии выплаты средств за 2 месяца – 197,90 доллара США.

По мнению прокуратуры обстоятельства заключения данных сделок свидетельствовали о том, что они совершены с целью прикрыть сделку по займу денежных средств. Заявитель не имел намерения отчуждать свой мобильный телефон, чтобы получить его же в пользование с лизинговыми платежами, поскольку еще выплачивал суммы рассрочки по договору с СООО «МТС».

В ООО «А.» мужчина обратился именно для получения займа. Все договоры оформлялись одновременно одним сотрудником в офисе, расположенном в Витебске. В ООО «Н.», расположенное в Бресте, он не обращался. После подписи предложенных документов пенсионер получил 330 рублей.

Кроме того, в силу возраста и состояния здо �вья он не в полной мере представлял сложную схему получения займа и полагал, что за два месяца должен возвратить полученные деньги, чтобы не уплачивать высокие проценты за пользование ими.

Таким образом, направленность воли сторон при заключении сделок говорила о заключении между ними договора займа, уверена прокуратура. В итоге суд Московского района Минска удовлетворил исковые требования прокуратуры Витебской области в полном объеме и установил факт ничтожности договоров купли-продажи и оперативного лизинга на основании статьи 167 Гражданского кодекса с применением последствий признания сделок ничтожными. Это решение уже вступило в законную силу, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.
Vitebsk.cc
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