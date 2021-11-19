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Любителю "помидоров со сметаной" дали 15 суток

65-летнего инженера Анатолия Шалковича задержали еще 11 ноября, но «покаяльное видео» с ним пресс-служба МВД опубликовала только накануне.


А сегодня правозащитникам стало известно, что Шелковичу дали 15 суток ареста. По какой статье его судили, пока неизвестно.

В МВД ранее заявили, что «инженер столичного предприятия организовал в подвале дома производство протестной символики. Изготовленные флаги мужчина закидывал на деревья».
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