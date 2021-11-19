



А сегодня правозащитникам стало известно, что Шелковичу дали 15 суток ареста. По какой статье его судили, пока неизвестно.





В МВД ранее заявили, что «инженер столичного предприятия организовал в подвале дома производство протестной символики. Изготовленные флаги мужчина закидывал на деревья».



