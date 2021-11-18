Фамилию и имя учительницы, а также номер школы, в которой она работает, по ее просьбе издание не указывает, однако в редакции есть данные педагога и копия плана лекций на тему Великой Отечественной войны, о котором пойдет речь.





Но рассказ учительницы о том, что происходит, издание приводит полностью с небольшими стилистическими корректировками. Итак, вот что она написала.





«Здравствуйте. Напишите статью. Помните, не так давно венки сожгли на Вечном огне? Ужасный поступок… Так вот, начиная с этой четверти в школах каждый день на каждом первом уроке все учителя (не важно, математика стоит в расписании, русский или география) должны по пять минут рассказывать детям про Великую Отечественную войну согласно утвержденному плану.





Это гласное распоряжение управления по образованию. Бурная деятельность по воспитательной работе. Маразм крепчает… Неужели на это нет урока истории, факультатива, кружков или, на худой конец, информационного часа? За 45 минут свой материал не успеваешь объяснить, а тут ещё это!





Информацию для этих лекций тоже нужно искать самим. Я, например, математик и историю на должном уровне не знаю, поэтому некоторые вопросы просто гуглила и читала детям прямо с телефона!





Тема по истории Великой Отечественной войны, наряду с моей по предмету, должна быть написана на доске. К примеру, «Решение неполных квадратных уравнений» плюс «Проблемы создания коллективной безопасности». Директор в начале урока заходит и спрашивает у детей, о чем ведется беседа. Короче, дурдом.





Набрали заместителей по патриотическому воспитанию (новая штатная единица, которую ввели по всей стране и которую занимает сторонний человек, у нас в школе это, скорее всего, бывший военный), а что они делают, я не знаю.





Ни одного мероприятия или выступления на классном часу с 1 сентября не было. Деньги получают они, а их работу выполняют учителя! И патриотическое воспитание как было на плечах у классных руководителей, так есть и будет.





Я администрации говорила по поводу кадра, который должен этим заниматься. На что мне ответили, что еще никто не знает, что он должен по факту делать, должностная инструкция на него не готова. А человек работает уже почти три месяца!





Учителя все возмущаются, но делают то, что им сказали. Такой закон работает не только в педагогике, но на любой государственной работе.





До родителей, видимо, эта информация пока не дошла. Но своим детям я сказала, чтобы обязательно рассказывали, чем они занимались на математике. Очень надеюсь, что найдутся адекватные родители, которые начнут жаловаться, и этот дурдом скоро закончится.





А еще очень хочется, чтобы Шестак (Татьяна Ивановна Шестак, начальник управления по образованию Барановичского горисполкома, – Ред.) увидела эту статью, и там, наверху, задумались, что это уже перебор».