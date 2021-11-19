



"Адвокатом, представляющей интересы родного правнука Иосифа Сталина Селима Бенсаада, было подготовлено и направлено в адрес Службы коменданта Московского Кремля заявление о проведении эксгумации останков Сталина", - сообщил РИА Новости пресс-атташе правнука Сталина Вадим Горжанкин.





По его словам, правнук просит исторической справедливости, исполнении посмертной воли генсека, а также заинтересован в поиске истины: что было официальной причиной смерти Сталина.





"В соответствии со статьями 1, 6, 7 ФЗ "О погребении и похоронном деле", Российская Федерация устанавливает гарантии погребения умершего с учетом волеизъявления, выраженного при жизни и пожелания его родственников.





Селим полагает (и это соответствует действительности), что посмертная воля его прадеда выполнена не была.





В 1953 году саркофаг с телом Сталина был помещен в Мавзолее, на Красной Площади в Москве. Однако, в 1961 году останки Сталина были тайно перезахоронены у подножия Кремлевской стены, без какого-то ни было согласия его родственников, в ходе деятельности Никиты Хрущева, направленной на "развенчание культа личности", - привел он слова адвоката.





Пресс-атташе добавил, что при жизни Сталин неоднократно выражал намерение после смерти быть похороненным на Новодевичьем кладбище, где покоится прах его второй жены Надежды Алиллуевой, однако его посмертная воля выполнена не была.





"Таким образом, родной правнук Сталина имеет право требовать исполнения воли Сталина. В связи с чем соответствующий запрос сегодня (в четверг - ред.) был направлен в Службу коменданта Московского Кремля, согласно порядку, предусмотренному российским законодательством", - прокомментировал Горжанкин.





Сложно представить, чтобы такая история могла возникнуть в Германии, даже если бы Адольф Гитлер был официально где-то захоронен и у него были прямые потомки.