«Две недели назад Израиль открылся для туристов, привитых вакцинами, признанными ВОЗ.





В свете успешной вакцинации населения Израиля третьей порцией бустера и низким уровнем заболеваемости, премьер-министр Израиля Нафтали Беннет вместе с министром здравоохранения Ницаном Горовицем и министром туризма Йоэлем Развозовым приняли решение снять дополнительные ограничения и открыть границы и для туристов, вакцинированных «Спутником V» и получивших положительный результат серологического теста.





Решено, что начиная с 15 ноября Израиль официально признает российскую вакцину «Спутник V», — говорится в сообщении.





Для въезда в Израиль нужно сделать пцр-тест не ранее чем за 72 часа до вылета, а по прилету – один серологический тест на антитела, результат которого станет известен через 15 минут, и дополнительно – пцр-тест. Оба теста платные.





Как сообщается, пока с этой прививкой возможен въезд лишь индивидуальных туристов.