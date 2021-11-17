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Израиль официально признал "Спутник V"

Въезжать с этой прививкой можно с 1 декабря, сообщает пресс-служба министерства туризма Израиля.

«Две недели назад Израиль открылся для туристов, привитых вакцинами, признанными ВОЗ. 

В свете успешной вакцинации населения Израиля третьей порцией бустера и низким уровнем заболеваемости, премьер-министр Израиля Нафтали Беннет вместе с министром здравоохранения Ницаном Горовицем и министром туризма Йоэлем Развозовым приняли решение снять дополнительные ограничения и открыть границы и для туристов, вакцинированных «Спутником V» и получивших положительный результат серологического теста. 

Решено, что начиная с 15 ноября Израиль официально признает российскую вакцину «Спутник V», — говорится в сообщении.

Для въезда в Израиль нужно сделать пцр-тест не ранее чем за 72 часа до вылета, а по прилету – один серологический тест на антитела, результат которого станет известен через 15 минут, и дополнительно – пцр-тест. Оба теста платные.

Как сообщается, пока с этой прививкой возможен въезд лишь индивидуальных туристов.
Источник: toursoyuz.by
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