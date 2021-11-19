Об этом Reform.by сообщили источники в отрасли. Поврежден магистральный канал Белосток-Гродно международного магистрального оператора связи RETN.





«Команда аварийного восстановления не может получить доступ к месту предполагаемого повреждения. Детали и новые сроки восстановления уточняются», — такое сообщение получили клиенты от RETN.





Дело в том, что кабель проложен в районе погранпереходов Брузги-Кузница и доступ к нему в текущей ситуации невозможен именно в этом районе. Вероятно, технические проблемы связаны с возникшими на границе беспорядками.









Не исключено, что проблема заключается не только в том, что ремонтная бригада не может попасть к месту повреждения, но и причиной повреждения могли стать сами участники беспорядков.





БТ в тот день вело прямую трансляцию с места событий и на кадрах в районе 18:00 очевидцы заметили дым из колодцев, через которые осуществляется доступ к кабелю. Reform.by не удалось подтвердить эту информацию.









«Уважаемые абоненты! В связи с повреждением кабеля в направлении партнера в Польше возможны затруднения с доступом в сеть Интернет к ресурсам «западного» сегмента. Приносим извинения за причинённые неудобства».





О причинах повреждения ничего не сообщается.



