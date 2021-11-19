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Версия: повреждение магистрального интернет-канала может быть связано с мигрантами

Проблемы с магистральным интернет-каналом в сторону Польши начались после беспорядков на погранпереходе в Брузгах.

Об этом Reform.by сообщили источники в отрасли. Поврежден магистральный канал Белосток-Гродно международного магистрального оператора связи RETN.

«Команда аварийного восстановления не может получить доступ к месту предполагаемого повреждения. Детали и новые сроки восстановления уточняются», — такое сообщение получили клиенты от RETN.

Дело в том, что кабель проложен в районе погранпереходов Брузги-Кузница и доступ к нему в текущей ситуации невозможен именно в этом районе. Вероятно, технические проблемы связаны с возникшими на границе беспорядками.


Не исключено, что проблема заключается не только в том, что ремонтная бригада не может попасть к месту повреждения, но и причиной повреждения могли стать сами участники беспорядков. 

БТ в тот день вело прямую трансляцию с места событий и на кадрах в районе 18:00 очевидцы заметили дым из колодцев, через которые осуществляется доступ к кабелю. Reform.by не удалось подтвердить эту информацию.

Между тем, национальный оператор «Белтелеком» лишь спустя несколько дней признал проблему. Сегодня утром пресс-служба компании опубликовала сообщение:

«Уважаемые абоненты! В связи с повреждением кабеля в направлении партнера в Польше возможны затруднения с доступом в сеть Интернет к ресурсам «западного» сегмента. Приносим извинения за причинённые неудобства».

О причинах повреждения ничего не сообщается.
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