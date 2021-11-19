Снова задержали брестскую пенсионерку Елену Гнаук
В Бресте задержали активистку Елену Гнаук, сообщают правозащитники.
Около 7.00 утра в пятницу Елена написала знакомым, что ее забирают в РУВД, после чего женщина перестала выходить на связь.
В начале мая 2021 года 64-летнюю Елену Гнаук приговорили к двум годам "домашней химии" по "делу хороводов".
В сентябре Гнаук наказали еще двумя годами "домашней химии" за оскорбление Лукашенко.
Суммарно активистке присудили три года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение.
12:42 19/11/2021
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