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Снова задержали брестскую пенсионерку Елену Гнаук

В Бресте задержали активистку Елену Гнаук, сообщают правозащитники.


Около 7.00 утра в пятницу Елена написала знакомым, что ее забирают в РУВД, после чего женщина перестала выходить на связь.

В начале мая 2021 года 64-летнюю Елену Гнаук приговорили к двум годам "домашней химии" по "делу хороводов". 

В сентябре Гнаук наказали еще двумя годами "домашней химии" за оскорбление Лукашенко. 

Суммарно активистке присудили три года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение.
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