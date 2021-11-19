



Около 7.00 утра в пятницу Елена написала знакомым, что ее забирают в РУВД, после чего женщина перестала выходить на связь.





В начале мая 2021 года 64-летнюю Елену Гнаук приговорили к двум годам "домашней химии" по "делу хороводов".





В сентябре Гнаук наказали еще двумя годами "домашней химии" за оскорбление Лукашенко.





Суммарно активистке присудили три года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение.