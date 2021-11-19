



Власти Австрии вводят с 22 ноября общенациональный локдаун для всех жителей страны из-за критической ситуации с заболеваемостью COVID-19 и загруженности больничных коек пациентами с новым коронавирусом.





Об этом сообщил в пятницу канцлер страны Александер Шалленберг по итогам совещания с главами австрийских регионов.





Шалленберг возложил ответственность за новые ограничения на противников массовой вакцинации от коронавируса.





"Нам из-за серьезности ситуации ничего не остается, как ввести ограничения для всех, для защиты всех нас и нашей системы здравоохранения. С понедельника максимально на 20 дней вводится общенациональный локдаун, который будет проанализирован через 10 дней и завершится автоматически 13 декабря", - сказал Шалленберг на пресс-конференции.





Австрия также начинает подготовку к введению обязательной вакцинации от COVID-19 с февраля 2022 года.





"Мы пришли к сложному решению - к решению немедленно ввести общенациональную обязательную вакцинацию. Оно должно начать действовать уже с февраля 2022 года", - сказал канцлер.